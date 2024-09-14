Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayıp 82 gün sürdü. Bu süre zarfında ligde yer alan 16 kulüp, 57'si yurt içinden, 101'i yurt dışından olmak üzere toplam 158 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor ise transfer tahtalarının kapalı olması nedeniyle transfer yapamadı.

En fazla transferi Gaziantep FK yaptı

Süper Lig’de en fazla transferi 17 oyuncuyla Gaziantep FK gerçekleştirirken, onu 16 transferle Konyaspor takip etti. Trabzonspor ve Bodrum FK ise 13’er transferle kadrolarını güçlendirdi.

Trabzonspor 13 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, 13 yeni futbolcuyu kadrosuna ekleyerek en fazla transfer yapan dört büyüklerden biri oldu. Takım, Simon Banza'yı kiralarken, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Borna Barisic, ve Anthony Nwakaeme gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe 8 transfer yaptı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, 8 futbolcu transfer etti. En dikkat çeken isimlerden biri, 19,5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle rekor kıran Youssef En-Nesyri oldu.

Beşiktaş 8 transferle sezonu tamamladı

Beşiktaş, Ciro Immobile, Joao Mario, ve Rafa Silva gibi önemli isimleri transfer ederek 8 oyuncu ile sezonu tamamladı.

Galatasaray 7 futbolcu transfer etti

Son şampiyon Galatasaray, Gabriel Sara, Elias Jelert ve Victor Osimhen gibi önemli isimlerle 7 transfer gerçekleştirdi. Gabriel Sara, 18 milyon Euro’luk bedelle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu.

Bonservis rekoru kırıldı

Süper Lig’de en yüksek bonservis bedeli, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri transferiyle kırıldı. 19,5 milyon Euro’ya kadroya katılan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptıkları transferler ve ayrılan futbolcular şöyle:



Galatasaray



Gelenler: Gabriel Sara, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Roland Sallai, Victor Osimhen (Kiralık)

Gidenler: Kerem Aktürkoğlu, Tete, Nicolo Zaniolo (Kiralık), Emin Bayram, Wilfried Zaha (Kiralık), Alexandru Cicaldau, Kaan Arslan, Leo Dubois, Hamza Akman, Sergio Oliveira, Serge Aurier, Patrick van Aanholt, Carlos Vinicius, Tanguy Ndombele, Baran Demiroğlu (Kiralık), Eren Aydın (Kiralık) Siraçhan Nas (Kiralık), Ali Turap Bülbül (Kiralık), Jankat Yılmaz (Kiralık), Taylan Antalyalı (Kiralık), Baran Aksaka (Kiralık), Derrick Köhn (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Ali Efe Çördek (Kiralık), Mathias Ross (Kiralık), Kazımcan Karataş (Kiralık)



Fenerbahçe



Gelenler: Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin (Kiralık), Filip Kostic (Kiralık)

Gidenler: Ferdi Kadıoğlu, Umut Nayir, Melih Bostan, Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Luan Peres, Joshua King, Çağtay Kurukalıp, Tiago Çukur, Joao Pedro, Leonardo Bonucci, Furkan Akyüz (Kiralık), Emir Ortakaya (Kiralık), Omar Fayed (Kiralık), Yiğit Fidan (Kiralık), Yiğit Efe Demir (Kiralık), Jin-ho Jo (Kiralık), Emre Demir (Kiralık), Marius Tresor Doh (Kiralık), Miha Zajc (Kiralık)



Beşiktaş



Gelenler: Emirhan Topçu, Can Keleş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Kiralık), Cher Ndour (Kiralık), Joao Mario (Kiralık)

Gidenler: Jackson Muleka (Kiralık), Utku Yuvakuran, Umut Meraş, Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Javi Montero, Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Badra Cisse, Ante Rebic, Omar Colley, Emrecan Bulut, Amir Hadziahmetovic (Kiralık), Emrecan Uzunhan (Kiralık), Kerem Atakan Kesgin (Kiralık), Ege Tıknaz (Kiralık), Tayfur Bingöl (Kiralık), Rachid Ghezzal, Joe Worrall, Daniel Amartey



Trabzonspor



Gelenler: Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Pedro Malheiro, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Simon Banza (Kiralık), Arseniy Batagov, Denis Dragu, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme

Gidenler: Rayyan Baniya (Kiralık), Murat Cem Akpınar, Hakan Yeşil, Batuhan Kör, Arda Akbulut, Ognjen Bakic, Flavio, Kağan Moradaoğlu, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Thomas Meunier, Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mahmoud Trezeguet (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Göktan Gürpüz (Kiralık), Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Filip Benkovic, Paul Onuachu, Mehmet Aydın, Berat Özdemir



Başakşehir



Gelenler: Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Ömer Faruk Beyaz, Miguel Crespo, Matchoi Djalo, Berat Özdemir

Gidenler: Josef de Souza, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Alican Özfesli, Ravil Tagir, Francis Nzaba (Kiralık), Eden Karzev (Kiralık), Ahmed Touba (Kiralık), Shaocong Wu (Kiralık), Sekou Bangoura (Kiralık)



Kasımpaşa



Gelenler: Jhon Espinoza, Cafu, Kevin Rodrigues, Nicholas Opoku, Josip Brekalo (Kiralık), Antonin Barak (Kiralık)

Gidenler: Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Iron Gomis



Sivasspor



Gelenler: Samuel Moutoussamy, Uros Radakovic, Garry Rodrigues, Keita Balde, Alex Pritchard, Jan Bieganski, Bekir Turaç Böke, Noah Sundberg (Kiralık)

Gidenler: Emirhan Tak, Muhammed Ergin, Erhan Erentürk, İbrahim Akdağ, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie, Hakan Arslan, Mijo Caktas



Alanyaspor



Gelenler: Gaius Makouta, Juan Christian, Serdar Dursun, Bera Çeken, Rony Lopes, Mert Bayram, Ui-jo Hwang, Yusuf Kurt

Gidenler: Oğuz Aydın, Ahmed Hassan, Joao Novais, Yavuz Aygün, Leroy Fer, Pione Sisto, Carlos Eduardo, Arnaud Lusamba, Anderson Silva (Kiralık)



Çaykur Rizespor



Gelenler: Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Emrecan Bulut, Vaclav Jurecka, Rachid Ghezzal, Efe Geçim, Amir Hadziahmetovic (Kiralık), Ivo Grbic (Kiralık), Ayberk Karapo (Kiralık), Ali Sowe (Kiralık)

Gidenler: Emirhan Topçu, Oscar Pinchi, Okechukwu Azubuike, Selim Ay, Jonjo Shelvey, Gökhan Akkan, Oumar Diouf, Farouk Miya, Mame Faye (Kiralık), Janne-Pekka Laine (Kiralık)



Antalyaspor



Gelenler: Thalisson, Kenan Piric, Soner Dikmen, Abdullah Yiğiter, Braian Samudio, Andros Townsend, Abdurrahim Dursun, Moussa Djenepo (Kiralık), Emrecan Uzunhan (Kiralık), Adolfo Gaich (Kiralık)

Gidenler: Sagiv Jehezkel, Britt Assombalonga, Naldo, Helton Leite, Ufuk Akyol, Ömer Toprak, Ataberk Dadakdeniz (Kiralık), Erkan Eyibil (Kiralık)



Gaziantep FK



Gelenler: Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Cyril Mandouki, Sokratis Dioudis, Badou Ndiaye, Godfrey Stephen, Enric Saborit, Eren Erdoğan, Quentin Daubin, Emre Taşdemir, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Ali Mevran Ablak, Kenan Kodro (Kiralık), David Okereke (Kiralık), Bruno Viana (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık)

Gidenler: Junior Morais, Papy Djilobodji, Nicolas N'Koulou, Ulaş Zengin, Janio Bikel, Marko Jevtovic, Jamiro Monteiro, Lazar Markovic, Bryan Acosta, Max Gradel, Florin Nita



Adana Demirspor



Gelenler: -

Gidenler: Samuel Nongoh, Youcef Atal, Emre Akbaba, Mustafa Kapı, Stiven Mendoza, Milad Mohammadi, Hamza Jaganjac, İsmail Çokçalış, Shahrudin Mahammadaliyev, Dorukhan Toköz, Mario Balotelli, Jose Rodriguez, Edouard Michut, Pape Cisse



Samsunspor



Gelenler: -

Gidenler: Ahmet Sağat, Berk Taşkın, Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk, Jakub Szumski, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Benito Raman, Ali Ülgen (Kiralık)



Kayserispor



Gelenler: -

Gidenler: Otabek Shukurov, Abdulkadir Taşdan, Berat Eskin (Kiralık), Ahmet Kağan Malatyalı (Kiralık), Muhammed Eren Arıkan (Kiralık)



Hatayspor



Gelenler: Jonathan Okoronkwo, Funsho Bamgboye, Vincent Aboubakar, Bilal Boutobba, Francisco Calvo, Lamine Diack, Berkay İrşad Göç

Gidenler: Fisayo Dele-Bashiru (Kiralık), Mehdi Boudjemaa, Giorgi Aburjania, Rayane Aabid, Yavuz Boyar, Berke Önde, Abdullah Yiğiter, Didier Lamkel Ze, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Armin Hodzic (Kiralık)



Konyaspor



Gelenler: Umut Nayir, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Rıdvan Dönmez, Marko Jevtovic, Danijel Aleksic, Nikola Boranijasevic, Josip Calusic, Yavuz Aygün, Ufuk Akyol, Tunahan Taşçı, Blaz Kramer, Riechedly Bazoer, Hamidou Keyta, Pedrinho, Yusuf Erdoğan

Gidenler: Soner Dikmen, Muhammet Demir, Marlos Moreno, Mehmet Erdoğan, Kahraman Demirtaş, Sokol Cikalleshi, Steven Nzonzi, Cebrail Karayel, Ahmet Oğuz, Yunus Mallı, Anderson Niangbo, Teenage Hadebe, Bouly Sambou (Kiralık), Metehan Mert (Kiralık), Nafican Yardımcı (Kiralık), Emrehan Gedikli (Kiralık)



Eyüpspor



Gelenler: Emre Akbaba, Anastasios Chatzigiovanis, Umut Meraş, Leo Dubois, Dorukhan Toköz, Jonjo Shelvey, Mame Thiam, Fredrik Midtsjo, Ruben Vezo (Kiralık), Tayfur Bingöl (Kiralık), Emre Mor (Kiralık)

Gidenler: Erencan Yardımcı, Uğur Demirok, Kubilay Anteplioğlu, Francis Ezeh, Thuram, Ömer Bayram, Adrien Regattin, Sinan Kurt, Tugay Kacar, Murat Uçar, Metehan Mimaroğlu, Mikail Okyar, Fredy, Bekir Yılmaz, Svit Seslar (Kiralık)



Göztepe



Gelenler: Djalma Silva, Nazım Sangare, Malcom Bokele, Novatus Miroshi, Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Victor Hugo (Kiralık), Juan (Kiralık), Isaac Solet (Kiralık), Koray Günter (Kiralık), Kuryu Matsuki (Kiralık), David Datro Fofana (Kiralık)

Gidenler: Kenneth Mamah, Tarkan Serbest, Emre Gedik, Erkam Kömür, Turgay Gemicibasi, Mame Diouf, Fıratcan Üzüm, Atınç Nukan, Ramon Pascal Lundqvist, Ekrem Kılıçarslan (Kiralık), Uğur Kaan Yıldız (Kiralık)



Bodrum FK



Gelenler: Taulant Seferi, Arlind Ajeti, Zdravko Dimitrov, Yusuf Sertkaya, Batuhan Fırıncı, Murat Sipahioğlu, Enes Eğrüce, Gökhan Akkan, Gabriel Obekpa, George Puca, Fredy, Christophe Herelle, Taylan Antalyalı (Kiralık)

Gidenler: Koray Kılınç, Eren Albayrak, Osman Kocaağa, Ali Eren İyican (Kiralık), Burak Çoban, Omar Imeri, Furkan Apaydın (Kiralık)