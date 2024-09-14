Sigara üzerindeki vergilendirme yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile nispi vergi oranı düşürülürken, maktu vergi oranı artırıldı. Bu düzenlemenin, sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Yeni vergi oranları

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı %57’den %53,5’e indirildi. Aynı zamanda paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 5,74 TL’den 7,8 TL’ye yükseltildi. Bu değişiklikle, sigara firmalarının maliyet artışlarını tüketici fiyatlarına yansıtması daha sınırlı hale getirildi.

Enflasyonla mücadele adımı

Bu vergi düzenlemesi, enflasyon üzerindeki sigara kaynaklı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına yansıması daha düşük olacak ve böylece sigara fiyatlarının zamlanma oranı sınırlanacak. Sigara firmalarının, her 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için 5,17 lira yerine 4,38 lira zam yapmaları yeterli olacak.

Sigara fiyatları arttı

Vergi düzenlemesinin yanı sıra, sigara gruplarındaki yeni zamlarla birlikte, en ucuz sigara fiyatı 65 TL’den başlarken, en pahalı sigara 89 TL’ye kadar yükseldi. Philip Morris, JTI, BAT ve Imperial Tobacco gibi sigara grupları, zam sonrası yeni fiyat listelerini duyurdu.