Yaşar Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törenle merhaba dedi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın açılış dersini verdiği tören, yeni spor salonunun açılışıyla daha da anlam kazandı.

Vali Elban'dan gençlere tavsiye

Açılış dersini gerçekleştiren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, gençlere hem dil öğrenimi hem de dijitalleşme konularında önemli mesajlar verdi. Üniversite hayatının sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığını, mezuniyet sonrası başarı için çok yönlü bir gelişim gerektiğini belirten Elban, şu tavsiyelerde bulundu:

Dil Bilgisi Önemli: Vali Elban, gençlerin iyi derecede İngilizce bilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ikinci bir yabancı dil öğrenmenin, öğrencileri rakiplerinden öne çıkaracağına dikkat çekti. Elban, “İngilizceyi hallettikten sonra ikinci bir yabancı dil konusunda hızlı bir başlangıç yapın. Kendinizi bu alanda geliştirirseniz, diğer üniversitelerdeki arkadaşlarınızla girdiğiniz rekabette çok önde olacaksınız” dedi.

Kod Okuryazarlığı Şart: Dijitalleşmenin hızla arttığı bu dönemde, üniversite öğrencilerinin en az bir yazılım dili öğrenmesi gerektiğini söyleyen Vali Elban, “Kod okuryazarlığı, yeni dijital dünyada başarılı olmanın anahtarı. Üniversiteyi bitirmeden dijitalleşmeyle ilgili konuları çözmüş olmalısınız” ifadelerini kullandı.

“Sorgulama yeteneği gelişmeli”

Vali Elban, bilimsel düşüncenin önemine dikkat çekerek öğrencilere her bilgiyi sorgulamaları gerektiğini hatırlattı. “Sizler artık bir bilim yuvasındasınız. Bilimsel düşünmeyi öğrenmeden, sorgulamadan hiçbir şeyi kabul etmemelisiniz. Her zaman daha fazlasını öğrenmek, araştırmak zorundasınız” dedi. Ayrıca, Atatürk’ün “Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çok çalışmak” sözünü hatırlatan Vali Elban, öğrencilere çok yönlü bir bakış açısı kazanmalarını öğütledi.

Yeni spor salonuna kavuştu

Açılış dersinin ardından, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Yeni Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın da katılımıyla açılan modern spor salonu, öğrencilerin spor aktiviteleri için geniş bir alan sunuyor. 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan yeni tesis, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra çok amaçlı antrenman alanlarıyla dikkat çekiyor.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Bu tesis, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek modern bir yapı olarak tasarlandı. Kampüs yaşamına büyük katkı sağlayacak bu salon, öğrencilerimiz için bir cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.

2025’te tamamlanacak yeni eğitim binası

Yaşar Üniversitesi, büyüme ve gelişme vizyonu doğrultusunda yeni bir eğitim binasının inşasına devam ediyor. 32 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu modern yapının 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, yeni binanın son teknolojiyle donatılacağını ve öğrencilere rahat bir öğrenim ortamı sunacağını belirtti. Yiğitbaşı, “Yeni eğitim binamız, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal yaşamlarını zenginleştirecek bir merkez olacak” dedi.

“Nitelikli eğitimle sürdürülebilir değer”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, açılış töreninde yaptığı konuşmada üniversitenin son yıllarda elde ettiği başarılara değindi. Kandiller, “Bu yıl aramıza katılan 2 bin 500’ün üzerinde yeni öğrencimizle üniversitemizin güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış olduk. Nitelikli eğitim ve araştırmalarımızla topluma değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.