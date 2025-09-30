Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 14 yaşındaki Y.C., sınıf arkadaşı M.D.Y.'ye ayağına bastığı için öldüresiye saldırdı. M.D.Y., başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdi ve hayati tehlikesi devam ediyor. Y.C., “öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

14 Yaşındaki Y.C., sınıf arkadaşını öldüresiye dövdü

Olay, 25 Eylül’de Çanakkale’nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.’nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbe ile başını sıraya çarpan M.D.Y., yere düştü. Y.C. yere düşen M.D.Y.’yi tekmeleyip yumruklayarak dövdü.

M.D.Y.'nin kalbini yeniden çalıştırdı

Nöbetçi öğretmenin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. Ancak, ambulansta yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırıldı. M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkikler sonucunda M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar olduğu tespit edildi. M.D.Y.’nin durumu kritik.

Y.C. tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Y.C., "öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Yapılan yasal işlemler sonrası Y.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Akran zorbaları için çözüm bulunsun"

M.D.Y.’nin babası Hasan Y., oğlunun başına gelenlerin vahşice bir saldırı olduğunu söyledi ve bu tür olayların başka çocuklar tarafından yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Çiğdem Y. ise, "Çocuğum bu durumu bir caninin elinden yaşadı. Akran zorbalığına bir çözüm bulunsun" diyerek duygusal bir açıklama yaptı. Aile, oğullarının hayati mücadelesinin sürdüğünü belirterek, Y.C.’nin en ağır cezayı almasını talep etti.