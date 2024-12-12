Suriye'de yıllardır süren iç savaş sona erdi. Muhalif güçler, başkent Şam'ı ele geçirerek Esad rejimini devirdi. Ülkede kutlamalar sürerken, af kapsamıyla ilgili açıklamalar da geldi. Ebu Muhammed el-Cevlani, mahkumlara işkence yapanların aftan yararlanamayacağını belirterek uluslararası topluma suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Esad rejiminin sonu ve kutlamalar

Suriye'deki iç savaşta devrim yaşandı ve Beşar Esad rejimi sona erdi. Esad, Rusya'ya kaçarken, halk sokaklara dökülüp zafer kutlamaları yaptı. Muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad'ın 61 yıllık Baas partisi iktidarını devirdiklerini duyurdu ve af kapsamının detaylarını paylaştı.

Af kapsamı ve işkenceye karşı durum

El-Cevlani, Esad rejimi altında işkenceye uğrayan binlerce mahkumun kurtarılmasının ardından, işkence yapanların aftan yararlanamayacağını vurguladı. Uluslararası topluma, Suriye'den kaçan suçluları adalete teslim etme çağrısı yaptı. Rejim tarafından işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan zulmün detayları ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Sednaya hapishanesinde işkence ve kurtarılmalar

Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan korkunç muameleler, devrimle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Burada uzun süre tutulan mahkumlar, muhalifler tarafından serbest bırakıldı ve tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor.

Hafız Esad'ın Mezarı tahrip edildi

Suriye'nin Lazkiye kentinde muhalifler, eski devlet başkanı Hafız Esad'ın mezarını tahrip etti. 2000 yılında ölen Hafız Esad’ın mezarı ateşe verilerek tahrip edildi. Hafız Esad, 1971-2000 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış ve ölümünün ardından oğlu Beşar Esad iktidara gelmişti.

Suriye'deki değişim Samsun'a yansıdı

Suriye'deki rejim değişikliği, Türkiye'ye de yansıdı. Samsun’da, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı caddelerde sakinlik dikkat çekti. Yabancı esnafın işletmelerinin kapanması ve bazı dükkanlarda "satılık" yazılarının görünmesi, Suriye'deki rejim değişikliği sonrasında Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün hızlandığını gösteriyor.