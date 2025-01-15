Survivor 2025 All Star'da Sema Aydemir'in aniden fenalaşması izleyicileri endişelendirdi. Yarışmanın 14 Ocak 2025 tarihli bölümünde, Sema'nın bir anda yere yığıldığı ve sağlık ekibinin hızla müdahale ettiği anlar ekranlara yansıdı. Takım arkadaşlarının paniğe kapıldığı bu olay, izleyiciler arasında da büyük merak uyandırdı.

Önceki akşam (14 Ocak 2025) yayımlanan Survivor 2025 All Star bölümünde, Gönüllüler takımı yarışmacısı Sema Aydemir, oyun esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Fragmanda, Sema'nın gözlerini açmakta zorlandığı ve mide bulantısı yaşadığı görüldü. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumun kontrol altına alındı.

Sema Aydemir kimdir?

Sema Aydemir, 39 yaşında başarılı bir milli atlet. 2005 ve 2006 yıllarında Avrupa Çoklu Branşlar Şampiyonası'nda Heptatlon dalında Türkiye'yi temsil etmiş, ayrıca İzmir'de gerçekleştirilen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye rekoru kırarak 44.71 saniyede koşmuştu.