07 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Al Raed - Al Hilal maçı saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Raed - Al Hilal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed ile Al Hilal, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 19:15'te başlayacak. Maç, TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Raed - Al Hilal Maçı TRT Spor ve S Sport Plus'ta

Futbol tutkunlarının ilgisini çeken Suudi Pro Lig mücadelesi, Türkiye saatiyle 19:15'te başlayacak. Yayın TRT Spor üzerinden şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise abonelikli olarak izlenebilecek.

Yayıncı Kanal Yayın Durumu Platform / Frekans Bilgisi
TRT Spor Şifresiz Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
S Sport Plus Şifreli Türksat uydusu + internet (uygulama/web)

Kaynak: HABER MERKEZİ