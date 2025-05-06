07 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Al Raed - Al Hilal maçı saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Al Raed - Al Hilal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed ile Al Hilal, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 19:15'te başlayacak. Maç, TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Al Raed - Al Hilal Maçı TRT Spor ve S Sport Plus'ta
Futbol tutkunlarının ilgisini çeken Suudi Pro Lig mücadelesi, Türkiye saatiyle 19:15'te başlayacak. Yayın TRT Spor üzerinden şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise abonelikli olarak izlenebilecek.
|Yayıncı Kanal
|Yayın Durumu
|Platform / Frekans Bilgisi
|TRT Spor
|Şifresiz
|Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
|S Sport Plus
|Şifreli
|Türksat uydusu + internet (uygulama/web)
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Maç Günü: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
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Başlama Saati: 19:15 (TSİ)
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Stat: King Abdullah Sport City, Buraidah
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Lig: Suudi Arabistan Pro Lig