Özellikle Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde fiyatlar zirveye ulaştı.

Benzin ve motorinde bölgesel artış

Muğla'nın tamamında akaryakıt fiyatları zamlanırken bazı ilçelerde benzin ve motorin fiyatları 47 TL seviyesini aştı. Şehir genelinde uygulanan yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Benzin : 46,61 TL - 46,77 TL/LT

Motorin : 47,00 TL - 47,16 TL/LT

LPG : 26,09 TL/LT Uzmandan kritik uyarı: Susuzluk deprem kadar yıkıcı olabilir

Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Seydikemer'de motorin fiyatı 47,16 TL'ye yükselerek Muğla'daki en yüksek seviyeye ulaştı. Bodrum, Marmaris, Milas ve merkez Menteşe ilçelerinde ise fiyatlar bu seviyenin biraz altında kaldı.

Sürücüler tepkili, ilçeler arası farklar dikkat çekiyor

İlçeler arasında birkaç kuruşluk farklar olsa da sürücüler fiyat artışlarının etkisini ciddi şekilde hissediyor. Vatandaşlar, özellikle turizm sezonu öncesinde gelen bu zamların bölgedeki ulaşım maliyetlerini daha da artıracağı görüşünde.

Sektör temsilcileri ise fiyat artışlarını döviz kuru, ham petrol fiyatları ve bölgesel lojistik maliyetlerle açıklıyor. Fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği ise belirsizliğini koruyor.