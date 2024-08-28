Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik", tarım sektöründe önemli değişiklikler vaat ediyor. Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan, üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerini, Bakanlık tarafından tarımsal amaçlarla ve sezonluk olarak kiralama yetkisi veriyor. Ancak, bu yeni düzenleme hakkında çeşitli eleştiriler mevcut. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, yönetmeliğin uygulanabilirliğine dair ciddi şüpheler taşıyor ve bu konuda çeşitli endişelerini dile getiriyor. Çakıcı, yönetmeliğin sadece yüzeysel çözümler sunduğunu ve köklü sorunlara gerçek çözüm getirmediğini vurguluyor.

Çiftçi neden ekmiyor?

Başkan Hakan Çakıcı, “Bu uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Üretim azalıyor diye düşünüyorlar. Ekilmeyen tarım alanları gittikçe artıyor. Bu ekilmeyen alanları ekilebilir hale getirmek, üretime kazandırmak amacıyla yapıldığı görülüyor. Öncelikle ‘Bu alanlar niye ekilmiyor?’ bunu düşünmek lazım. Bizim yaptığımız araştırmalarda bu ekilmeyen arazilerin çoğunluğunun ekonomik olmadığı için ekilmediği ortaya çıkıyor. Bu sebepler keyfi olabilir ya da miras nedeniyle paylaşılamıyor olabilir. Yani çiftçi oradan gelir elde edemeyeceğini düşünüyor. Bu sebeple de ekmemeyi tercih ediyor. Birde aslında ekilmeyen alanı çiftçinin elinde alıp başkasına vermek mülkiyet hakkına giriyor. Bu ayrı bir konu ve hukukun alanına giriyor. Kiraya verilen kişi o alanda ne yapacak ve siz bunu ne kadar denetleyebileceksiniz” sorularını yöneltti.

Uygulanabilir görünmüyor

Başkan Çakıcı, kalıcı çözümler yerine anlık çözümler getirildiğine de dikkat çekerek, “Çiftçilerin de çok fazla kiralık tarlada tarım yaptığını biliyoruz. Tarla zaten kiralanan bir şey ve tarım yapılan pek çok bölgede uygulanan bir durum. Tarla alanı yetmeyen üretici zaten yandaki boş araziyi kiralayıp üretimini yapıyor. Bu sebeplerle maalesef bu çözümler nedeni düşünülmeden anlık çözümler gibi görünüyor. Bu sebeple de çok uygulanabilirmiş gibi görünmüyor” diye konuştu.