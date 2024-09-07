Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ahmet Gussen yönetimindeki 27 MC 6480 plakalı pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sekiz işçinin durumu ağır

Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bir kişi hayatını kaybederken, sekiz işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada yaralıların Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.