Tarım Kredi Marketler, 14-20 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirimli fiyatlarını duyurdu. Haftalık katalogda yer alan birbirinden cazip ürünler, ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketicilere büyük avantaj sunuyor. Et ve balık çeşitlerinden gıda ürünlerine, temizlik malzemelerinden kahvaltılık ürünlere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan indirimli ürün listesi, market alışverişini daha ekonomik hale getirecek. İşte Tarım Kredi Market’in bu haftaki fırsatları ve ürün fiyatları. İşte Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi…

Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi

Tabaklı tavuk baget çeşitleri: 94,90 TL

Solo kağıt havlu bambu 16’lı: 149,90 TL

Tarım Kredi altın filiz çay 3 kg: 439,90 TL



Alo toz deterjan 4 kg: 219,90 TL

Şampuan çeşitleri: 119,90 TL

Kuzey balık dondurulmuş somon steak dilim: 159,90 TL

Donuk kelle paça çorbası: 159,90 TL

TK süzme çiçek bal kavanoz: 179 TL



Özlem dana kış sucuğu: 569,90 TL

Luppo: 39,90 TL

TK Anadolu Osmancık pirinç 1 kg: 49,90 TL

Tarsüt kaşar peynir 1000 g: 239 TL



TK Anadolu un 2 kg: 33,50 TL

TK olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri: 154,90 TL