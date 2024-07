Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son verilere göre ülke genelinde çıkan yangınlara hızlı bir müdahalede bulunulduğunu belirtti. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabalarıyla birçok yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, 18 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde 34'ü ormanlık, 14'ü kırsal alanda olmak üzere toplam 49 yangına müdahale edildi. Özellikle Manisa-Turgutlu, Bursa-Orhaneli, Edirne-Keşan ve Kütahya-Gediz'deki yangınlar ile İzmir-Bergama'daki yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Ancak Balıkesir-Altıeylül, Uşak-Sivaslı ve İzmir-Foça'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğü ve kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise hızlı bir şekilde müdahale edildiği vurgulandı. Yangının çıkış saati olan 13.25'te Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirilirken, 10 dakika içinde olay yerine 7 adet söndürme uçağı, 19 adet söndürme helikopteri, 50 adet arazöz, 6 adet iş makinesi ve 359 personel sevk edildiği belirtildi.

Orman yangınlarına müdahalede ekiplerin ve teknik araçların koordineli çalışması büyük önem taşıyor. Enerji seviyesi düşürülen yangınların tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı ifade edildi. Ayrıca, havadan yapılan müdahalelerin yangınların büyümesini engellemede kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için süregelen çalışmaların yanı sıra, gelecekteki yangın risklerini azaltmak adına önleyici tedbirlerin de alındığını belirtti. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın öncesi eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, “Yangının meydana geldiği an itibarıyla; hava sıcaklığı 38 derece, rüzgar hızı saatte 53 kilometre, nem ise yüzde 25 olarak ölçülmüştür. Yangın; sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç, Fatih ve Hürriyet Mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. İzmir Valiliğimiz koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte, herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde her türlü tedbir alınmıştır” dedi.



Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirttiği paylaşımında, “Başlangıcından itibaren, aralıksız bir şekilde devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopterler de dahil olmak üzere havadan ve karadan devam edilmektedir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar, yangın gönüllüleri, STK’lar ve vatandaşlarımızın işbirliği ve destekleriyle enerjisi düşürülen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.