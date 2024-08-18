Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için tasarladığı Hayvancılık Destekleme Modeli'ni İzmir'de üreticilere tanıttı. Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, yeni modelin ayrıntıları paylaşılırken, üreticilerin soruları yanıtlandı.

Üreticilere daha fazla katma değer

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, toplantılarda yaptığı açıklamada, 2024 Hayvancılık Destekleme Modeli'nin, Türkiye'deki hayvancılığın sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Temiz, "Yeni modelimizle sadece üretimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda ürün çeşitliliğini artırmayı ve hayvansal üretimde kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu model, üreticilerimizin rekabet gücünü artıracak ve onların emeklerinin karşılığını daha iyi almasını sağlayacak" dedi.

Verimlilik ve kalite artışı hedefleniyor

Yeni destekleme modeli, hayvansal üretimin belirli havzalarda daha verimli hale getirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, üreticilerin daha kaliteli ve çeşitli ürünler sunabilmesi için gerekli desteklerin sağlanması planlanıyor. Toplantılarda, modelin uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler verilirken, üreticilere yönelik teşviklerin nasıl işleyeceği konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

Üreticilerin soruları yanıtlandı

Toplantılara katılan üreticiler, yeni modelle ilgili sorularını yönelterek, uygulama süreçleri ve desteklerden nasıl yararlanacakları hakkında bilgi aldılar. Yeni destekleme modeli, üreticilerin mevcut koşullarını iyileştirmek ve onların pazar paylarını artırmak için önemli fırsatlar sunuyor. Üreticilerin bu yeni modelle birlikte daha rekabetçi bir konuma gelmeleri bekleniyor.