



Hava sıcaklıkları düşüşe geçti

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Aydın’da, yeni hafta ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıklar 33 derecelere kadar düşecek.

Yağış uyarısı

Aydın’da hava durumu, parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı olacak. Özellikle doğu kesimlerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları yağışlı havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haftalık sıcaklık tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Aydın’da 2 Eylül Pazartesi günü en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Hafta boyunca sıcaklıklar 35-36 derece arasında seyredecek. 5 Eylül Perşembe günü ise en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.