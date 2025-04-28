Tav Havalimanları (TAVHL) 2025 1. çeyrek bilançosunun ardından, aracı kurumlar tarafından açıklanan yeni hedef fiyatlar dikkat çekiyor. Bugün, 10. rapor yayınlandı.

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), 2025 yılının 1. çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bilanço sonrası, hisseye yönelik hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Bugün, bir aracı kurum daha raporunu yayımlayarak hedef fiyat açıklayan kurum sayısını 10’a yükseltti.

Tav Havalimanları Hissesi İçin Yeni Hedef Fiyat

Tav Havalimanları (TAVHL), 2025 yılına ait 1. çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar tarafından açıklanan hedef fiyatlar yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 28 Nisan 2025 tarihinde açıklanan 9 hedef fiyatın ardından, bugün bir kurum daha hedef fiyat belirleyerek bu sayıyı 10’a çıkardı.

Vakıf Yatırım'ın Hedef Fiyatı: 372,00 TL

Vakıf Yatırım, Tav Havalimanları için belirlediği hedef fiyatı 372,00 TL olarak açıkladı. Şirket, aynı zamanda yatırımcılara "al" tavsiyesi vererek, hisse senedine olan olumlu görüşünü sürdürdü. Bu hedef fiyat, TAVHL hisselerinin mevcut fiyatına göre %61,04 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

TAVHL hisse hedef fiyat detayları:

Aracı Kurum: Vakıf Yatırım

Hedef Fiyat: 372,00 TL

Son Fiyat (İstanbul): 231,00 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %61,04

Açıklanma Tarihi: 28 Nisan 2025

Diğer hedef fiyatlar

Tav Havalimanları için açıklanan diğer hedef fiyatlar, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini ve piyasa dinamiklerini yansıtıyor. Aracı kurumlar, şirketin finansal performansına ve sektör trendlerine göre fiyat tahminlerini güncelliyor.