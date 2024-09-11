Bu önemli arkeolojik kazıya ilk kez kadın girişimciler de katıldı. TOBB Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 30 kadının gönüllü olarak destek verdiği kazı çalışmaları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan liderliğinde sürdürülüyor.

Tavşanlı Höyük'teki kazılarda bugüne kadar Koloni Çağı’na ait izlere rastlanmış ve antik yerleşim bölgesinin bir saldırı sonucu yakılıp yıkıldığı tespit edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise 4 bin yıllık bir mühür keşfedildi. Bu mühür, Orta Anadolu'nun büyük ticaret merkezleri olan Kültepe ve Acemhöyük'te bulunan seramik mühürlere benzerlik göstermesiyle dikkat çekti. Ayrıca, kazılar bu bölgede doğu ve batı arasındaki ticaret yollarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Kadın Girişimcilerden Tarihi Katkı

Kadın girişimciler, kazı çalışmalarında üst katmanlardaki tarım toprağının arkeologlar eşliğinde temizlenmesine yardımcı oldular. TOBB Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şule Arslan Ozan, bu gönüllü çalışmanın bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ozan, "Amacımız, 8 bin yıllık Tavşanlı Höyüğü'nü Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Bu gönüllülük çalışmamızla tarihte iz bırakacağımıza inanıyoruz" dedi. Tavşanlı Höyüğü’nün ileride bir Göbekli Tepe olma potansiyeli taşıdığına da dikkat çeken Ozan, kazının tarihi önemine vurgu yaptı.

Tarihi Bir Gün

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, kazı alanını ziyaret ederek çalışmalara katılan kadın girişimcilere teşekkür etti. Erbaş, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın girişimciler bir kazı alanında yer alıyor. Bu çalışma, Kütahya’nın tarihi mirasına sahip çıkmak açısından büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Tavşanlı'nın Geleceği Kazılarda

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhami Aydın ise bu etkinliğin Tavşanlı’nın geleceğini şekillendirecek bir girişim olduğunu belirterek, "Bu kazıların sonucunda bölge, Türkiye’nin kültürel mirasında önemli bir yer edinecek" dedi.

Tavşanlı Höyük, tarihsel derinliği ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Kadın girişimcilerin de desteğiyle kazı çalışmaları hızla ilerlerken, yeni keşiflerin yapılması heyecanla bekleniyor.