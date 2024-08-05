Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Kayaarası köyünde, hemzemin geçitten motosikleti ile geçen 22 yaşındaki K.Ç.’nin yönetimindeki motosiklet, geçişi tamamladıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, sürücünün motosiklet üzerindeyken dengesini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Yaralı sürücü kurtarılamadı

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen K.Ç. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.