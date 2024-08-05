Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Teknopark ve Ege Derin Teknoloji Fabrikasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün ve Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. İskender İnce de hazır bulundu.

Yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet

Rektör Budak, Ege Üniversitesi’nin yüzde 100 hisse sahibi olduğu ve tam kapasiteyle hizmet veren Ege Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Budak, "Teknoparkımız önemli başarılara imza atıyor. Yönetim olarak her zaman firmalarımızın yanında olacağız ve desteklerimizi sürdüreceğiz," dedi. Teknoparkta yürütülen inovatif projeler, Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji geliştirme süreçlerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sürdürülebilir teknolojiye katkı

Ziyaretler kapsamında Ege Derin Teknoloji Fabrikasına da incelemelerde bulunan Prof. Dr. Budak, "Türkiye’nin teknoloji ihracatına önemli katkılar sunmayı hedefleyen, sanayi sektörünün yoğun ilgisini çeken ve ülkemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip olan yüksek teknoloji üretimi ve Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan fabrikamızda incelemelerde bulunduk. Sürdürülebilir üretim ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla ülkemizin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlıyor, sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz," diye konuştu.