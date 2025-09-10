Çukurköy Mahallesi’nde bulunan Şaban Dede Mesire Alanı’nda çay keyfi yapan Ahmet Gümüş ve eşi, aniden yanlarına gelen sevimli bir tilki ile unutulmaz anlar yaşadı.

“İnsanlara alışık olduğunu fark ettik”

Doğada vakit geçirmeyi seven ve enduro motosiklet tutkunu olan Ahmet Gümüş, yaşadıkları sürpriz anı şu sözlerle anlattı:

"Eşimle birlikte çay içmek için mesire alanına gitmiştik. Sessiz sakin bir ortamda otururken, aniden bir tilkinin bize doğru yaklaştığını gördük. Önce şaşırdık, sonra hayvanın insanlara alışık olduğunu fark ettik. Hiç korkmadan yanımıza geldi. Piknikçilerin verdiği yiyeceklerle beslendiğini düşündük. Yanımızda bulunan gofretten biraz ikram ettik ve keyifli dakikalar geçirdik."

“Vahşi hayvanlara temkinli yaklaşmak gerekiyor”

Tilkiyle yaşadıkları bu sıcak karşılaşmanın kendisine doğanın hassas dengesini hatırlattığını söyleyen Gümüş, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu:

"Vahşi hayvanlara karşı her zaman temkinli olmak gerekiyor. Çünkü doğalarında saldırganlık mevcut olabilir. Ancak bu tilki insanlara o kadar alışmıştı ki, bizden hiç çekinmedi. Doğada onların yaşam alanına saygı göstermeliyiz, onları incitmemeliyiz. Yeşili korumak ve doğayı sevmek hepimizin sorumluluğu."

Tekrar ziyaret etmeyi planlıyor

Tilkinin güzelliğine hayran kaldığını dile getiren Gümüş, önümüzdeki günlerde tekrar Şaban Dede Mesire Alanı’nı ziyaret ederek tilkiyi beslemek istediğini söyledi.

Doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Şaban Dede Mesire Alanı, yalnızca yeşil dokusuyla değil, misafir ettiği yaban hayatıyla da bölge halkına eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.