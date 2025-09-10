İzmir’in Torbalı ilçesinde 30 Haziran 2024’te 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı lokanta patlamasına ilişkin davada tahliye kararı çıktı. İş yeri sahibi G.K’nin serbest bırakılmasına mağdur aileler ve avukatları tepki gösterdi.
Avukattan tepki: “Ruhsatsız işletmeye göz yumuldu”
Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan mağdur ailelerin avukatı Mustafa Sağ, lokanta işletmecisi G.K’nin ruhsatsız iş yeri çalıştırdığını hatırlatarak, “Yeterli denetim yapılmadı, kapatma tedbiri zamanında alınmadı. Tüp bayisi de özen göstermedi” dedi.
Aileler karara isyan etti
Patlamada kız kardeşi Havin Ergin’i kaybeden Özkan Ergin de tahliye kararına tepki göstererek adaletin yerini bulmadığını söyledi.
Ne olmuştu?
30 Haziran 2024’te Torbalı Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki lokantada meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Patlamanın, LPG sızıntısı sonucu biriken gazın infilak etmesiyle yaşandığı bilirkişi raporunda tespit edilmişti.
Patlama sonrası iş yeri sahibi G.K. ve tüpü değiştiren M.K. tutuklanmış, LPG dağıtıcı şirketin bölge sorumlusu O.İ. hakkında da soruşturma başlatılmıştı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede şüpheliler hakkında “taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.