Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. dönem 3. yasama yılı açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kurtulmuş, "İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, açılış konuşmasında dünya düzenine dair eleştirilerini dile getirerek şunları söyledi:

Dünya Sistemi Tehlikede: “Çivisi çıkmış bir dünya sistemi mevcut.”

İsrail’in Saldırganlığı: “Gazze’ye yönelik İsrail’in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, bölgedeki tüm ülkelerin egemenliğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hedefinde bulunan ülkelerden biri de Türkiye’dir.” Türkiye’nin düzensiz göçle yüzleşmesi: Demografik yapının bozulması

Filistin Davası: “Filistin davası artık sadece Filistinlilerin değil; Gazze'de barış için çalışacağız.”

Türkiye’nin Gücü: “İsrail'in saldırgan tutumları bölgeyi tehdit ediyor. Türkiye, bu yeni dünya şartları içerisinde önemi ve gücü her gün artan bir ülke olarak ön plana çıkmaktadır.”