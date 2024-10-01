Türk yapımcı firma HMK Film tarafından hayata geçirilen bu büyük proje, ünlü yazar Talat Özpolat’ın 2015 yılında kaleme aldığı aynı isimli romandan uyarlanıyor. Film, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmaları da ele alacak.

Dört ülkeden oyuncu yer alacak

HMK Film Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Kılınç, EL İSRA’nın dört ülkeden oyuncuların bir araya geleceği uluslararası bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Bu filmle, İsrail-Filistin çatışmasının arka planını barış odaklı bir perspektifle anlatmayı hedefliyoruz. Çeşitli ülkelerden oyuncularla birlikte bu büyük yapımı hayata geçirerek geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz” dedi. Kılınç, EL İSRA’nın yalnızca bir film değil, aynı zamanda evrensel bir barış mesajı taşıyan eser olacağını vurguladı.

Hacı Mehmet Kılınç, EL İSRA’nın temel misyonunun barış olduğunu ve din ya da millet ayrımı yapmadan, objektif bir hikaye sunmayı hedeflediklerini belirtti. Film senaryosunun, son dönem olayları da göz önünde bulundurularak altı ay süren titiz bir çalışma sonucu güncellendiğini ifade eden Kılınç, şu açıklamalarda bulundu: “Talat Özpolat’ın 10 yıl önce yazdığı bu romanı okuduğumda, bu hikayeyi mutlaka filme çekmemiz gerektiğini düşündüm. Ancak özellikle 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar, senaryoyu yeniden ele almamıza neden oldu. Senaristlerimiz Cavidan Balcı ve Talat Özpolat ile birlikte üst düzey bir senaryo hazırladık. Filmin ana mesajı, barışın her zaman mümkün olduğudur.”

Yapım ekibi, filmin başrol oyuncuları ve yönetmeni hakkında şimdilik bilgi vermezken, çekimlerin New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs’te gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu dört şehirde yapılacak çekimlerle, filmin atmosferine uluslararası bir derinlik kazandırılması planlanıyor.

EL İSRA ne zaman vizyona girecek?

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışma sürecini de ele alacak olan EL İSRA, 2025 yılının son çeyreğinde dünya genelinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.