TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzasıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis'i 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te toplanmaya davet etti. Toplantının gündeminde, tutuklu gazeteci Can Atalay'ın durumu ve haklarıyla ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

Kurtulmuş'un çağrısı, milletvekillerinin ve kamuoyunun dikkatini çekerken, Meclis'te Can Atalay'ın serbest bırakılması için yapılacak görüşmelerin önemine vurgu yapıldı. Toplantıda, Atalay'ın durumu hakkında detaylı bir değerlendirme yapılacak ve çeşitli öneriler üzerinde durulacak.

Bu olağanüstü toplantı, Türkiye'nin basın özgürlüğü ve adalet sistemine ilişkin tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Kamuoyunun ve sivil toplum kuruluşlarının, Can Atalay'ın durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.