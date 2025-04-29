Bağımsız sahnenin dikkat çeken ismi Tekir, 30 Nisan akşamı 22:00'de Hayal Kahvesi İzmir'de sahne alacak.

Tekir'den İzmir gecesine özel konser

Bağımsız müzik sahnesinin enerjik ismi Tekir, 30 Nisan 2025 Salı akşamı İzmir'de dinleyicileriyle buluşuyor. Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde gerçekleşecek konser saat 22:00'de başlayacak. Sanatçı, özgün tarzı ve sahne enerjisiyle İzmir gecesine müzikal bir renk katacak.

Özgün tarz ve yüksek tempo bir arada

Tekir, alternatif müzikle elektronik ögeleri harmanlayan tarzıyla dikkat çekiyor. Daha önce yayımladığı single'ları ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, bu özel gecede yeni şarkılarını da seslendirecek. Konserin İzmirli müzikseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

30 Nisan Çarşamba Tekir konseri etkinlik bilgileri:

Etkinlik: Tekir Konseri

Tarih: 30 Nisan 2025 Salı

Saat: 22:00

Mekan: Hayal Kahvesi İzmir Euro-Party 30 Nisan’da Cliff Venue sahnesinde nostalji yaşatacak

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Hayal Kahvesi İzmir Resmi Etkinlik Takvimi