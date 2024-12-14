Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin savunmasında önemli rol oynayan Müftü Alim Efendi’yi anma programı düzenledi. Çatal Mezarlığı’ndaki kabrinde gerçekleşen törende, Müftü Alim Efendi’nin hayatı ve Milli Mücadele’deki önemi bir kez daha vurgulandı.

Kahramana minnet

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticilerinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce katıldı. Katılımcılar, Müftü Alim Efendi’nin kabri başında dua etti ve karanfiller bırakarak kahramanı rahmetle andı. Törende, Müftü Alim Efendi’nin Manisa ve Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri bir kez daha anlatıldı.

Bilgi panosu ile yaşatılan miras

Törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Müftü Alim Efendi bilgi panosu ziyaret edildi. Panoda, kahramanın hayatı, Milli Mücadele dönemindeki mücadelesi ve şehre olan katkıları detaylı şekilde anlatılıyor.

Torunlardan teşekkür

Müftü Alim Efendi’nin torunları, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu anlamlı anma programının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. “Dedemizin hatırasının yaşatılması bizim için çok kıymetli” diyen torunlar, böylesine önemli bir şahsiyetin unutturulmamasından dolayı duydukları mutluluğu ifade ettiler.

Müftü Alim Efendi kimdir?

Ahmet Âlim Efendi, 1874 yılında Manisa’da doğmuş ve uzun yıllar Manisa Müftülüğü yapmıştır. Babası Mehmed Ârif Efendi’nin izinden giderek ilim ve hizmet yolunda ilerleyen Âlim Efendi, Yunan İşgali sırasında görevinden alınsa da Kurtuluş Savaşı’nda şehrin savunmasında ön saflarda yer almıştır. İstiklal Madalyası sahibi olan Alim Efendi’nin mezarı, Çatal Mezarlığı’nda bulunmaktadır.