Ege Üniversitesi, Antalya’da düzenlenen TEKNOFEST 2024’te büyük başarılar elde ederek adını bir kez daha duyurdu. “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde Ege Telsiz Takımı “En İyi Ticarileştirme Potansiyeli” ödülünü kazanırken, Ege Skyblue Takımı ise “Jet Motor Tasarımı” yarışmasında “En İyi Sunum” ödülüne layık görüldü. Ulusal ve uluslararası platformlarda önemli ödüller kazanan Ege Üniversitesi, bu başarısını TEKNOFEST 2024’te de perçinledi.

Ege Telsiz Takımı’nın büyük başarısı

Ege Telsiz Takımı, “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasında geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle dikkat çekti. Takım, “En İyi Ticarileştirme Potansiyeli” ödülüne layık görülerek, teknolojinin ticarileşmesinde ne denli başarılı olabileceklerini bir kez daha kanıtladı. Bu ödül, ekibin iş dünyasıyla teknoloji arasındaki köprüyü kurabilme potansiyelini gözler önüne seriyor.

En iyi sunum Ege Skyblue’dan

Ege Skyblue Takımı, TEKNOFEST 2024’te “Jet Motor Tasarımı” kategorisinde sunduğu etkileyici sunumuyla “En İyi Sunum” ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Ege Skyblue Takım Kaptanı Ferit Yuzgyur, yarışmada bir turbofan motorunun fan modülünü tasarladıklarını belirtti. “Kavramsal ve detay tasarım raporlarında elde ettiğimiz ikincilikler, takımımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu” diyen Yuzgyur, bu süreçte emek veren tüm takım arkadaşlarına ve mentörlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’tan takımlara tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, elde edilen başarıların üniversitenin bilim ve teknoloji markasına değer kattığını vurgulayarak, “Öğrenci odaklı öncü araştırma üniversitemizin takımları, inovatif projelerle ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaya devam ediyor. Tam bağımsız bir ekonomiye sahip olmak için çaba sarf eden tüm ekiplerimizi gönülden kutluyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’nin teknoloji geleceği

TEKNOFEST 2024’teki başarılarıyla dikkat çeken Ege Üniversitesi takımları, geleceğin teknoloji dünyasında ülkemizin önemli birer temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor. Geliştirdikleri projelerle ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi çözümler sunan öğrenciler, Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesine büyük katkı sağlıyor.

Milli teknoloji hamlesine katkı

Ege Üniversitesi’nin inovatif ve yenilikçi projeleri, sadece TEKNOFEST gibi büyük organizasyonlarda değil, aynı zamanda uluslararası platformlarda da kendini gösteriyor. Bu başarılar, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ege Üniversitesi öğrencileri, bu misyonla daha birçok ödül kazanmayı hedefliyor.