Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC 2025 Ödül Töreni’ne katıldı. Budak, yerli ve millî teknolojiye katkı sunan öğrenci projelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ege Üniversitesi TEKNOFEST’te yerli teknolojiyle öne çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025, eski Ercan Havalimanı’nda yapıldı. Etkinliğe, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 132 kurum katıldı.

Ege Üniversitesi de akademik paydaş olarak festivalde yer aldı. Üniversitenin standı, teknoloji meraklılarının ilgi odağı oldu. Rektör Budak, gençlerin geliştirdiği yenilikçi projelerin festival boyunca büyük beğeni topladığını ifade etti.

“Millî gurur, bilim ve teknolojiyle buluştu”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, TEKNOFEST’in her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül törenine katıldık. Gençlerimizin bilimsel tutkusu ve millî teknolojiye olan ilgisi, ülkemizin geleceği adına umut verici. Ege Üniversitesi olarak, yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Budak ayrıca, standlarını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve birçok önemli ismin öğrenci projelerine ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

“Öncü nesiller yetiştirmeye kararlıyız”

TEKNOFEST süresince Ege Üniversitesi standını her yaştan ziyaretçi gezdi. Minikler, bilimin eğlenceli dünyasıyla tanışırken; öğrenciler ve öğretim üyeleri geliştirdikleri projelerle teknoloji tutkunlarına ilham verdi.

Prof. Dr. Budak, şu sözlerle etkinliği özetledi:

“Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, KKTC Cumhurbaşkanına ve tüm katkı sunan kurumlara teşekkür ederim. Tam akredite, sağlık temalı, öğrenci odaklı araştırma üniversitesi olarak ülkemizin bilim ve teknoloji serüveninde ön saflarda yer almaya devam edeceğiz.”