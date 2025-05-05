Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla ev ve iş yeri kira artış oranı netleşti. Kiralara mayıs ayında yüzde 48,73 oranında zam yapılabilecek.

Kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 48,73 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 enflasyon verileriyle birlikte, Mayıs 2025 döneminde konut ve iş yerlerine uygulanacak kira zam oranı da belli oldu.

TÜİK verilerine göre Nisan ayında TÜFE, aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak kaydedildi.

On iki aylık ortalamalara göre hesaplanan kira artış oranı ise yüzde 48,73 oldu. Böylece, kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olan kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 48,73 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 51,26 seviyesindeydi.

Konut kirası zammı nasıl hesaplanıyor?

Konut kiralarına yapılacak zam oranı, Borçlar Kanunu gereği yalnızca TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre belirlenebiliyor.

Yani örneğin zam mayıs ayında yapılacaksa, Nisan ayına ait TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı esas alınır.

Ev sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapabilir. Yasal olarak bu oranı aşamaz.

İş yeri kiraları için uygulama nasıl yapılır?

İş yerlerinde kira artışı, sözleşmedeki hükümlere göre yapılır. Eğer sözleşmede bir artış oranı belirlenmişse bu oran uygulanır.

Ancak artış oranı TÜFE endeksine bağlıysa, kira artışı da konutlarda olduğu gibi TÜİK'in açıklamış olduğu 12 aylık ortalama TÜFE oranı dikkate alınarak hesaplanır.

İşte yeni kira zammına ilişkin örnek bir hesaplama

Kira bedeli: 10.000 TL Zam oranı: %48,73 Yeni kira: 10.000 x 1,4873 = 14.873 TL