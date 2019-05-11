Aktif Hoparlör ve Tavan Hoparlör Modelleri Yonka Müzik Market’te!

Mükemmel ses performanslarıyla ve yüksek kalite sunum özellikleriyle imalat sağlanan ürünlerdir.

Aktif hoparlörler, iki yollu olarak dizaynı sağlanan ses sistemleri olarak ifade edilebilir. Mükemmel ses performanslarıyla ve yüksek kalite sunum özellikleriyle imalat sağlanan ürünlerdir. Bu ürünler dünyanın en seçilmiş markaları tarafından ses mühendisliği çalışmaları adına özel bir bileşen sistemi ile müzik sevkinin doruklarına çıkarılması adına muazzam bir çalışmayla imalat sağlanan ürünlerdir. Bu ürünleri en iyi fiyat garantisi ile ve kaliteli bir şekilde Yonka Müzik Market sitesi üzerinden indirimli ve kampanyalı fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca sunulan yüksek indirim oranlarıyla bütçenizde sarsmayacak. Bu ürünler doğru, nitelikli ve kaliteli olarak berrak bir ses akışını sağlayan ve en kapsamlı biçimde yüksek standartlarla sağlanan aktif hoparlör sistemleri doyumsuz bir müzik sevgine de beraberinde getirmektedir. Aktif hoparlör sistemlerine tavsiye olarak, genelde kullanıcılar tarafından önerilen en iyi aktif hoparlörler site üzerinde yer almaktadır.

Aktif hoparlörler, gelişen teknolojiyle birlikte yeni sisteme ayak uydurabilmesi açısından etkin bir şekilde kullanımı sağlanan ürünlerdir. Dahili olarak anfisi ve kullanım kolaylığı ile kullanıcıların ilgi gösterdiği ürünlerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra ses kalitesi göz önünde bulundurulduğunda ise ses kabinleri içinde en iyisi olan ürün olarak aktif hoparlörleri önerebiliriz. Bu ürünler kendi içerisinde mikrofonu ya da mikrofonsuz olarak ayrıla bilmektedir. Aktif hoparlörler günümüzde ise çoğu alanda tercihi olan ürünler olarak ifade edilebilir. Bu ürün her marka ve markaların farklı modelleri olarak fiyat değişkenlik gösterebilen ürünlerdir. Yani güç özellikleri, marka, model ve teknik özelliklerine göre fiyatları değişken olan ürünlerdir. Bunun yanı sıra ekolayzır gibi çeşitli özelliklerle de kombine sağlanan Ürünler olarak ifade edilebilir. Bu ürünler alıcı cihazlardan en iyi şekilde sunumunu yapmak üzere tasarımı sağlanan ürünlerdir. Genel olarak aktif hoparlörler 200 watt-300 watt özellikleri ile imalat sağlanan hoparlör sistemleri olarak ifade edilebilir. Bu ürünle müzik keyfini kesintisiz ve net olarak yaşayacaksınız. Size en uygun olan hoparlör modelinizi Yonka Müzik Market sitesi üzerinden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Tavan Hoparlörü

Taban hoparlörleri, hattı rafında olarak 8o hm olmak üzere çeşitleri ayrılmaktadır. Bu ürünler konferans salonlarında, konser salonlarında, okul ve birçok kuruluşta kullanılan ürünlerdir. İç ve mekanlarda ya da dış mekanlarda kullanım sağlanan bu ürünler tavana monte edilerek kullanımı sağlanan ürünlerdir. Tavan hoparlörleri, hat trafolu veya hat trafosuz olarak imalatı sağlanan ürünlerdir. Bu ürünler farklı büyüklüklerde tasarımı sağlanan tekli, ikili ya da dörtlü olarak imalat sağlanan ürünlerdir. Genel olarak, 45-25 anla gücüyle tasarlanan bu ürünler 8 ohm Empedans ile 13 cm ile 15 cm genişliklerinde üretilmektedir. 1 watt ve bir milim hassasiyeti ile oranlamasından 90 dB olarak tavan hoparlör çeşitleri, genel olarak 0,7 kg aralığında satışa sunulmaktadır. Sizlere en uygun ebat ve özelliklerdeki ürünleri Yonka Müzik Market sitesi üzerinden indirimli ve kampanyalı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Bu ürünler genel olarak siyah ya da beyaz renkte satışa sunulan ürünlerdir. Tavan ya da alçıpen hoparlör olarak da isimlendirilebilir. Taban hoparlörleri, metal bir Klips ile kolaylıkla montajı sağlanan ürünlerdir. Genel yayın amacıyla kullanımı sağlanan bu ürünler istenilen sayıda veya büyüklükte dizaynı sağlanan ve tüm iç ve dış alanlarda anonsların net bir şekilde yapılabilmesi açısından kullanımı sağlanan ürünlerdir. Tavan hoparlör sistemleri, anfili ya da trafolu olarak çeşitlendirilebilir. Genel olarak iki yönlü veya dahili hoparlör sistemi olarak 16 o hm ve 100 Wolt hoparlör olarak dizaynı sağlanan bu modeller materyal yapıları olarak birbirinden ayrılmaktadır.