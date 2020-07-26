Cafe Programı

İnsanlar artık yeni şeyler istiyor ve bunları karşılayacak hizmet sağlayıcılar bulmak oldukça zor.

Cafe Programı
26 Temmuz 2020 Pazar 13:45

Restoran yada cafe sahibi iseniz mutlaka bir cafe programına ihtiyacınız var demektir. Bu konuda sektörün bazı alışkanlıkları var ve nihayet bu alışkanlıklar yavaş yavaş bozuluyor ve yerini güncel modern teknolojilere bırakıyor. İnsanlar artık yeni şeyler istiyor ve bunları karşılayacak hizmet sağlayıcılar bulmak oldukça zor. Örneğin insanlar masalarına oturduklarında kendi siparişlerini kendileri vermek, ortak herkesin dokunduğu cihazlardan kaçınmak, kişisel olarak kendi telefonundan sipariş vermek. Tüketmek istediği şeyin içeriğiyle ve görüntüsüyle ilgili bilgiler almak istiyor. Bunun yanında da işletme sahibinin restoran yazılımı na ihtiyacı var ki bütün süreçleri yönetebilsin ve muhasebesini yapabilsin. Bu konuda hem müşteri ihtiyaçlarını gözeten hemde teknolojiyle yakından ilgilenen firmalardan bir tanesi restomenum. Kendisi hem cafe müşterilerine dijital menü hizmeti sağlıyor. Bununla da kalmıyor müşterileriniz kendi siparişlerini kendisi verebiliyor, ki bu salgından dolayı artık insanlar böyle şeylere önem vermeye başladı. Hemde adisyon programı tarafında stok satış ciro çalışan primlerinden çalışan giderleri maaşlarına kadar bütün süreci yönetebiliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun bu program üzerinden canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Verileriniz google sağlayıcılarında saklanıyor ve kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Daha ne diyelim eğer sizde restoran sipariş sistemi arıyorsanız mutlaka bir restomenum sayfasına bakın.

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