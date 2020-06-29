Genç Girişimcinin Kurduğu Koronavirüs Sitesi Ziyaretçi Rekoru Kırıyor

Uçuşların olmadığı karantina döneminde evde bunalan gencin kurduğu ''koronavirus.info.tr'' web sitesi, Koronavirüs Bilgi Platformunda vatandaşlar tüm dünyadan ülke ülke karşılaştırmalı test, vaka, vefat, iyileşen, yoğun bakım hasta sayısı gibi birçok bilgiye canlı bir şekilde anında ulaşabiliyor. Ayrıca Koronavirüs Haritası üzerinde istenen ülkeye tıklandığında, o ülkeye ait tüm detaylar görüntülenebiliyor.

Uçuşların olmadığı karantina döneminde evde bunalan gencin kurduğu ''koronavirus.info.tr'' web sitesi, Koronavirüs Bilgi Platformunda vatandaşlar tüm dünyadan ülke ülke karşılaştırmalı test, vaka, vefat, iyileşen, yoğun bakım hasta sayısı gibi birçok bilgiye canlı bir şekilde anında ulaşabiliyor. Ayrıca Koronavirüs Haritası üzerinde istenen ülkeye tıklandığında, o ülkeye ait tüm detaylar görüntülenebiliyor.

Çocukluğundan beri birçok sektörden başarılı web siteleri kurduğunu söyleyen 27 yaşındaki genç girişimci Cihan Turan, aslında ülkemizin gözbebeği bir havayolu şirketinde 6 yıldır Kabin Memuru olarak görev yapıyor. Daha öncesinde de 4 yıl uçak teknisyeni olarak çalışmış. Geceleri bazen 2-3 saat bazense hiç uyumadığını söylüyor ve web sitesi sahibi olmanın, bir bebekle ilgilenmekten farksız olduğunu söylüyor.

Neden Bu Siteyi Kurma İhtiyacı Hissettin?

''Salgının tüm ülkeler gibi Türkiye'ye de ulaşacağı aşikardı. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın çabalarıyla bu süreç bir hayli ötelendi ve haliyle ülkemiz bu konuda tedbirlerini alıp hazırlıklarını yaptı. Ben bu konuda evde öylece boş boş oturmak yerine ülkem için ne yapabilirim diye çok düşündüm. En önemli konunun insanlarımıza bu virüsle ilgili bilinç kazandırmak olduğunu fark ettim. Neyle savaştığımızı, savaştığımız düşmana karşı elimizde hangi silahlar olduğunu, savaştaki rolümüzü ve üstümüze düşen görevi bilirsek bu salgını en hızlı şekilde atlatabiliriz.''

Siteye Reklam Kabul Etmiyor, Masrafları Kendi Ödüyor...

''Sunucu, altyapı, yazılım gibi tüm giderleri tamamen kendi imkanlarımla karşılıyorum. Koronavirüs Tablosu, Harita ve Grafiklerdeki veriler, doğruluğu tamamıyla teyit edilmiş, bu konuda dünyanın önde gelen kurumlarından canlı olarak sağlanıyor. Kullanıcıların tüm güncel verilere hızlı ve kesintisiz biçimde erişmeleri için siteye hiçbir reklam kabul etmiyorum. Çünkü reklamlar sitenin sayfa boyutu ve sorgu miktarını arttırdığı için kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.''

Siteye Sosyal Medya ve Arama Motorlarından On Binlerce Ziyaretçi Geliyor...

''Eğer bir proje üzerinde doğru şekilde ilerliyorsanız, siteye giren kullanıcılar yaşadıkları olumlu deneyimi çevresindekilere aktararak websiteniz için referans olmuş oluyor. Ayrıca site içi ve dışı SEO adı verilen çalışmalarla da websitemi arama motorlarında hızlı bir şekilde yukarı tırmandırarak, organik şekilde gelen ziyaretçi sayısında haftalık onbinlerce ziyaretçiye ulaştım.''

Site Adresi: https://koronavirus.info.tr