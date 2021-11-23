Kullanıcıların çevrimiçi arkadaşlıktan gerçek bir buluşmaya giden yolu

Çevrimiçi arkadaşlıktan yüzyüze buluşmaya giden en kolay yol şu şekildedir

Çevrimiçi arkadaşlıktan yüzyüze buluşmaya giden en kolay yol şu şekildedir:

-İlginç bir insan buluyor ve çevrimiçi olarak tanışırsınız.

-Buluşmanın zamanını ve yerini tartışınız.

-Gerçek hayatta arkadaşlık kurarsınız.

Tabii ki, gerçekte, her şeyin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkıyor. Ve ilk tanışma anından gerçek bir buluşmaya kadar haftalar, aylar ve hatta bazen yıllar geçebilir.

Çevrimiçi arkadaşlığın ne kadar umut verici olduğunu anlamak için kullanıcıların çevrimiçi arkadaşlıktan çevrimdışı arkadaşlığa geçişi konusuna daha derinlemesine bakmaya karar verdik. Ve şimdi sonuçları sizinle paylaşmaya hazırız.

Güncel internet arkadaşlık istatistikleri

Birdenbire çevrimiçi arkadaşlığın çok popüler bir olgu olmadığını düşünüyorsanız sizi başka türlü ikna etmek istiyoruz. Günümüz istatistiklerin rakamları çok açıklayıcıdır.

İşte bunlardan sadece birkaçı:

-Amerikalıların %40'ı çevrimiçi arkadaşlık hizmetlerini kullanıyor.

-Bu hizmetleri kullananların cinsiyet oranı erkeklerde %52,4, kadınlarda ise %47,6'dır.

-Günümüzde romantik ilişkilerin yaklaşık %20'si çevrimiçi arkadaşlık ile başlamaktadır.

-Evliliklerin neredeyse %10'u — arkadaşlık siteleri ve uygulamalarının hüneri.

Ne yazık ki, pandemi ve karantinanın mevcut gerçeklerinde, iletişimin çevrimiçinden çevrimdışına aktarımı daha yavaş hale geldi. Birçok insan sağlığı için korkmakta ve yabancılarla ve tanıdık olmayan insanlarla temas sayısını azaltmaya çalışmaktadır. Ayrıca, ülkeler arası seyahat etmek artık çok daha zor bu yüzden uzaktan biriyle tanışırsanız buluşmanız da zor olacaktır.

Öte yandan, bu durumda olumlu yönler bulunabilir. Örneğin, partneri incelemek, sizin için doğru olup olmadığını daha iyi anlamak ve genel olarak objektif olarak değerlendirmek için daha fazla zamanınız var. Bu arada, kullanıcıların ilk çevrimdışı arkadaşlıktan önce hangi eylemleri gerçekleştirdiğine dair ayrıntılı istatistikler bile var:

-Partner sayfalarını sosyal ağlarda görüntülemek — %44.

-İnternette isme göre arama — %40.

-İnternette bir telefon numarası bulma girişimleri — %23.

-Google'da fotoğraf arama — %13.

-Bir kişinin geçmişini kontrol etme arzusu — %9.

Genel olarak, gerçek bir buluşmadan önce partnerinizi daha iyi tanıma arzusu oldukça normaldir. Ve hatta bu takdire şayandır. Sonuçta, bir kişiyi nesnel olarak değerlendirmenin ve gelecekte hayal kırıklığı veya yanlış anlamalardan kaçınmanın tek yolu budur.

Partnerleri keşfetmenin bir yolu olarak ortak eğlence

Birbirinizi daha iyi tanımanın en iyi yolu iletişim kurmaktır. Tek soru bu iletişimin nasıl olacağıdır. Sadece mesajlaşma çok çabuk sıkıcı hale gelir ve çok fazla zaman alır. Görüntülü iletişimde durum gözle görülür şekilde daha iyi ama aynı zamanda ideal değildir. Bu nedenle, kullanıcılar ortak boş zamanlarını bir şekilde çeşitlendirmeye çalışıyorlar.

2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki İnternet kullanıcıları arasında, internette tanışmayı ve boş zamanlarını nasıl geçirmeyi tercih ettikleri konusunda küçük bir araştırma yapıldı. İşte en popüler yollar:

Çevrimiçi oyunlarda arkadaşlık kurmak. Artık oyunlar sadece eğlence değil aynı zamanda yeni arkadaşlar bulabileceğiniz, çeşitli konularda sohbet edebileceğiniz ve sizinle benzer düşünen insanlar bulabileceğiniz orijinal sosyal platformlardır. Oyunlarda tanışan çiftlerin sayısı hızla artmaktadır.

Ortak (senkron) film izleme. Kullanıcıların metin sohbeti ile veya sesli iletişim kurarken aynı filmleri eşzamanlı olarak izlemelerini sağlayan birçok çevrimiçi hizmet vardır. Bu birlikte vakit geçirmenin eğlenceli bir yoludur. Buradaki ana şey, her iki kullanıcı için de internete olan erişimlerinin stabil olmasıdır.

Çevrimiçi "hızlı arkadaşlıklar" a katılım. Bunlar esasen gerçek hayattakiyle aynı hızlı arkadaşlıklardır fakat yalnızca web'dedir. En basit örnek: Başka biriyle iletişim kurmak için bir dakikanız vardır, ardından bir sonrakine geçersiniz. Ancak hem siz hem de partneriniz ilk tanışmadan memnun kalırsa zaman sınırı olmadan iletişime devam etmek mümkün olacaktır.

Bu yaklaşımın tek dezavantajı zaman alıcı olmasıdır. Herkes sadece diğer oyuncuları tanımak için yeni bir çevrimiçi oyunda ustalaşmak istemez. Ya da bir yabancıyla en az bir buçuk saat film izleyerek geçirmek. Ancak özellikle zamanına değer verenler için mükemmel bir çözüm var!

Yabancılarla görüntülü sohbetler: kısıtlama olmaksızın ücretsiz iletişim

İlk çevrimiçi görüntülü sohbet Omegle ortaya çıktığında bu gerçek bir atılımdı. Ve 2020 yılında pandemi nedeniyle bu site süper popüler bir site statüsünü pekiştirdi. Bu arada, son zamanlarda TikTok'ta Omegle videoları milyonlarca görüntüleme topladı ve popüler blogcular giderek bu tür içerikler yaratıyor.

Geçtiğimiz bir buçuk ila iki yıl içinde, genellikle daha kullanışlı ve işlevsel olan Omegle alternatifleri aktif bir büyüme göstermiştir:

-Tematik sohbet odaları ve uygun bir cinsiyet filtresi Chatrandom ile görüntülü sohbet.

-Dil ve cinsiyet filtreleriyle Chathub ile çevrimiçi görüntülü sohbet.

-Karma derecelendirmesi ve işlevsel sohbet aracı Emeraldсhat ile sohbet.

-Mükemmel cinsiyet filtresi ve doğrulanmış hesapları olan Omegle benzeri Ome TV.

Omegle'nin bu benzerleri, zamanlarındaki ilk sohbet ruleti ile aynı büyük popülerliğe henüz sahip olamasalar da daha ilginç ve kullanışlı işlevler sunuyorlar. Bu, burada başarılı bir tanışma şansının çok daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Özetleyelim

İletişimi hemen hemen her çevrimiçi platformdan çevrimdışı olarak aktarabilirsiniz. Ana şey, partneri daha iyi tanımanın, ilgi alanlarını incelemenin ve ilişkinizin gerçekten bir şansı olup olmadığını anlamanın bir yolunu bulmaktır.

İnternette tanışan çiftlerin ve ailelerin sayısının yıldan yıla arttığını zaten görüyoruz. Ve bu eğilim, ancak pandemi geçtiğinde (eğer olursa) bile artacaktır. Bu nedenle, çevrimiçi arkdaşlığı ertelememenizi öneririz. Mükemmel eşinizi bulmanın en hızlı ve en etkili yolu bunlardı. Ve kendinizi tek bir siteyle sınırlamayın. Arkadaşlık siteleri ve uygulamaları, çevrimiçi görüntülü sohbetler, sosyal ağlar, anlık mesajlaşma programları ve daha fazlasını kullanın. Daha fazla araç, daha fazla başarı şansı demektir. İyi şanslar!