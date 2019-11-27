Turkcell, elektronik atıkları eğitim için dönüştürüyor

Turkcell, TÜBİSAD iş birliği ile Türkiye genelinde 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı.

Turkcell, elektronik atıkları eğitim için dönüştürüyor
27 Kasım 2019 Çarşamba 15:03

Kullanılmayan, atık haline gelmiş elektronik cihazlar Turkcell mağazalarında bulunan 'tekno atık' kutularına bırakılacak, bu ürünlerden elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak. Turkcell çalışanlarından bayilerine, tedarikçilerinden müşterilerine ve tüm Türkiye'yi kapsayacak olan 'Eğitime Dönüştür' projesi bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken bir yandan da çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. İzmir'de olduğu gibi ülke çapında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacak. Türkiye'de müşterilerinin elektronik atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak herkesi 'Eğitime Dönüştür' kampanyasına katılmaya davet eden Turkcell, teknolojik liderliğini çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında da sürdürecek.  

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