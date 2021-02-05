Türkiye'den en çok kullanılan emoji...

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu ‘We Are Social’ın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs sürecinde dünya genelinde 16- 64 yaş grubunun internette günde 6 saat 54 dakika zaman geçirdiği, Türkiye'de ise bu sürenin 7 saat 57 dakikayla dünya ortalamasının üzerine çıktığı görüldü. Türkiye'de en çok kullanılan emoji ise gözlerinden yaş akan gülme emojisi oldu

Koronavirüs sürecinde milyonlarca kişi evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu da internet ve sosyal medya kullanımını artırdı. İngiltere merkezli araştırma kuruluşu ‘We Are Social’ın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs sürecinde dünya genelinde 16- 64 yaş grubunun internette günde 6 saat 54 dakika zaman geçirdiği, Türkiye'de ise bu sürenin 7 saat 57 dakikaya çıktığı açıklandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, araştırmanın detaylarını paylaşarak, Türk halkının interneti daha çok bilgi almak için tercih ettiğini, sosyal medyayı ise aile bireyleri başta olmak üzere yakınları ve arkadaşlarıyla sohbet için kullandığını kaydetti.

‘SOHBET ETTİK VİDEO İZLEDİK’

Özellikle koronavirüs sürecinde ülkemizde internet ile sosyal medyada geçirilen zamanın diğer ülkelere göre daha fazla olduğuna dikkat çeken Burçin Önder, kullanıcıların tercih ettiği platformlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünya genelinde 5,2 milyar insan mobil cihaz kullanıyor. Aktif sosyal medya kullanıcısı ise 4,2 milyara ulaştı. Dünya genelinde, 16- 64 yaş arası kişilerin yüzde 96'sının akıllı mobil cihazı mevcut. Türkiye hem sosyal medya hem de internet kullanımında dünya ortalamasını geçmiş durumda. En çok ziyaret edilen siteler ‘Google, Youtube ve Facebook.’ İnterneti, en çok bilgi almak için kullanıyoruz. Arkadaş ve aileyle sohbet, haberleri öğrenmek, video ve film izlemek ise dijital ortamda en çok yaptığımız aktiviteler arasında yer alıyor."

‘KALP VE GÜLME EMOJİLERİNİ KULLANDIK’

Koronavirüs döneminde evde geçirilen sürenin internet ile sosyal medya kullanımı konusunda belirleyici olduğunu hatırlatan Önder, ‘kırmız kalp’ ile ‘gülme emojileri’nin çok kullanıldığını belirtti. Sosyal medyada en çok, ‘gözlerinden yaş akan gülme emojisi’nin kullanıldığını kaydeden Burçin Önder, “Kırmızı kalp emojisi 2’nci sırada. En popüler uygulamalar; ‘Facebook, Instagram, Amazon, WhatsApp ve Messenger.’ İnternet ve sosyal medyayı kullanırken, oyunlar için para harcamaktan da kaçınmadık. Hem Google Play hem iOS'ta, en çok harcamayı oyun için yaptık. ‘Tik- Tok’ uygulamasına da son dönemde ilgi oldukça arttı. Bu uygulamalar için de kullanıcıların para harcadığı görülüyor” dedi.

‘KORONAVİRÜS İLGİYİ ARTIRDI’

Önder, araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de koronavirüs döneminde internet kullanıcılarının sayısının artarak internette daha fazla zaman geçirildiğini ifade etti. Önder sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl yayımlanan araştırmada, Türkiye'de günlük internet kullanımının 7 saat 29 dakika olduğu görülüyor. Koronavirüs döneminde evde geçirilen süre, internet kullanımının artmasında çok belirleyici oldu. Ocak ayında yayımlanan araştırma sonuçlarında, ülkemizde günlük internet kullanım ortalamasının 7 saat 57 dakikaya yükselmesi, internet ve sosyal medyaya gösterilen ilginin devam edebileceğine işaret ediyor. Çok sayıda kişi, artık televizyon seyretmek yerine cep telefonu ekranını kullanıyor. Cep telefonu ekranı, en çok kullandığımız ve zaman geçirdiğimiz alan haline geldi."