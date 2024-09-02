



Telefon kiralama süreci

Teknosa'nın telefon kiralama hizmetinde, belirli bir kira süresi boyunca telefonunuzu kullanabilirsiniz. Kiralama süresi, ürünün durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Satın alma seçeneği

Kiraladığınız ürünü, operasyonel kiralama kapsamında ilk 3 ay içinde 18 aylık kira bedelini ödeyerek satın alabilirsiniz. Satın alınan ürünlerde 3 taksit imkanı sunulmaktadır.

Taksit düzenlemesi

Elektronik ürünlerdeki kanuni düzenlemeler nedeniyle, satın alma işlemi sırasında yalnızca 3 taksit seçeneği sunulmaktadır. Bu düzenleme, 3 taksitten fazlasını yapılamamasını içerir.

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Fiyat ve ödeme seçenekleri

Teknosa'nın telefon kiralama hizmetinde, ürünün kira bedeli ve satın alma maliyetleri önceden belirlenir. Kiralama süresi boyunca ödenecek toplam ücret, belirli bir süre sonra satın alma seçeneğiyle karşılanabilir. Bu, kullanıcıların bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına yardımcı olur.

Müşteri hizmetleri ve destek

Teknosa, kiralama süreci boyunca müşterilere destek sunar. Kiralama ve satın alma işlemlerinde yaşanabilecek her türlü sorunda, müşteri hizmetleri ekibi yardım sağlar. Ayrıca, ürünle ilgili teknik sorunlar veya destek ihtiyaçları için de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.