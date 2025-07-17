İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir’deki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden işçi İbrahim Demir’in Konya’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tugay, “Bu acıyı birlikte taşıyoruz, her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.



Tugay: “Bu acıyı hep birlikte yaşıyoruz”

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde 3 Temmuz’da çıkan orman yangınında görev başında hayatını kaybeden kepçe operatörü İbrahim Demir’in Konya’nın Ilgın ilçesindeki ailesini ziyaret eden Başkan Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, şehidin eşi Hatice Demir ile çocuklarına başsağlığı diledi.

Çocuklara özel ilgi

Ziyarette, Demir’in kızları Ayşe (17), Ahsen (13) ve Elif’le (6) yakından ilgilenen Tugay çifti, ailenin acısını paylaştı. Başkan Tugay, küçük Elif’e sarılarak, “Senden bir isteğin var mı?” diye sordu.

“Her zaman yanınızdayız”

Tugay, “İbrahim kardeşimizin gösterdiği fedakârlık asla unutulmayacak. Ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Ziyarette İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz da hazır bulundu.

Şehidin mezarını ziyaret etti

Taziye sonrası Tugay, beraberindekilerle birlikte İbrahim Demir’in Ilgın ilçesindeki şehitlik mezarına giderek dualar etti. Mezarına karanfil bırakılan Demir’in, 2008 yılından bu yana Ilgın Orman İşletme Şefliğinde dozer operatörü olarak görev yaptığı belirtildi.

Akşehir Belediye Başkanına ziyaret

Başkan Tugay, taziye ziyaretinin ardından Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal’ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede, İzmir ve Akşehir arasındaki dostluk ve kültürel işbirliği ele alındı. Tugay, Başkan Köksal’ın daveti üzerine 2026’da düzenlenecek 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne katılacağını açıkladı.