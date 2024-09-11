Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sattığı telefonun bedelini ödemediğini öne sürdüğü arkadaşını tabancayla öldüren sanık Çetin Kızıl, haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın gelişimi

7 Ekim 2022 tarihinde, Levent Mahallesi'nde meydana gelen cinayette, mahalle sakinleri, silah sesleri sonrası Eyüp Aşçı'nın (34) ensesinden tabancayla vurulmuş cesedini buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve motosikletli bir şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti. Şüphelinin Seyhan ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ne gittiğini belirleyen polis, şüpheliye ait motosikleti bir metruk binanın önünde buldu. Binaya yapılan baskında, cinayet sırasında kullanılan ruhsatsız tabancayla Çetin Kızıl (37) yakalandı.

Duruşma ve savunma

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Çetin Kızıl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı. Kızıl, Eyüp Aşçı'nın evinin önüne gelip bağırarak küfür ettiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Sanık, "Öldürme kastım yoktu, polis aramayı akıl edemedim. Vereceğiniz karara razıyım" dedi.

Mağdur ailesinin talepleri

Eyüp Aşçı'nın babası Ali Aşçı, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık oğlumu motosikletine bindirip evinin önüne götürdü ve orada vurdu" şeklinde ifadede bulunarak sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Çetin Kızıl'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, sanığın cinayet eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 15 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.