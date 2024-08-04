Türk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Altun, 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı saat 23:00’te Jolly Joker Private Alaçatı’da sevenleriyle buluşacak.
Kederli aşk şarkılarıyla tanınan Hakan Altun, bu özel gecede ‘Hani Bekleyecektin’, ‘Duyanlara Duymayanlara’ ve ‘İstanbul Olmaz Olsun’ gibi unutulmaz parçalarını seslendirecek.
Etkinlik Detayları:
- Tarih: 17 Ağustos 2024, Cumartesi
- Saat: 23:00
- Mekan: Jolly Joker Private Alaçatı
Telefonun başında çaresiz bekleyenleri ve duygusal müzik severleri ağırlayacak olan Hakan Altun’un konseri, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Editör: Sedef Didem Ezme