Türk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Altun, 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı saat 23:00’te Jolly Joker Private Alaçatı’da sevenleriyle buluşacak.

Kederli aşk şarkılarıyla tanınan Hakan Altun, bu özel gecede ‘Hani Bekleyecektin’, ‘Duyanlara Duymayanlara’ ve ‘İstanbul Olmaz Olsun’ gibi unutulmaz parçalarını seslendirecek.

Sevilen müzik grubu Mor ve Ötesi Alaçatı'da konser verecek! Sevilen müzik grubu Mor ve Ötesi Alaçatı'da konser verecek!

Etkinlik Detayları:

  • Tarih: 17 Ağustos 2024, Cumartesi
  • Saat: 23:00
  • Mekan: Jolly Joker Private Alaçatı

Telefonun başında çaresiz bekleyenleri ve duygusal müzik severleri ağırlayacak olan Hakan Altun’un konseri, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Editör: Sedef Didem Ezme