Türk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Altun, 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı saat 23:00’te Jolly Joker Private Alaçatı’da sevenleriyle buluşacak.

Kederli aşk şarkılarıyla tanınan Hakan Altun, bu özel gecede ‘Hani Bekleyecektin’, ‘Duyanlara Duymayanlara’ ve ‘İstanbul Olmaz Olsun’ gibi unutulmaz parçalarını seslendirecek.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 17 Ağustos 2024, Cumartesi

17 Ağustos 2024, Cumartesi Saat: 23:00

23:00 Mekan: Jolly Joker Private Alaçatı

Telefonun başında çaresiz bekleyenleri ve duygusal müzik severleri ağırlayacak olan Hakan Altun’un konseri, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.