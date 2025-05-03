Sendikal hakları için 114 gündür eylem yapan Telus işçileri, basın açıklaması yaparak haklarının geri verilmesini istedi.

Telus işçisi Hasan Hüseyin Yavuz, 114 gün süren direnişin ardından bugün Telus önünde yaptığı açıklamada, mücadele sürecini, karşılaşılan engelleri ve dayanışmanın gücünü anlattı. Maddi imkânsızlıklar, iş kolu değişikliği ve yaşanan diğer sorunlara rağmen direnişin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yavuz, artık mücadelelerine DİSK/Sosyal-İş Sendikası çatısı altında devam edeceklerini duyurdu. Telus’ta başlayan bu direnişin, Türkiye’deki tüm çağrı merkezi işçileri için daha büyük bir dayanışma ve sendikal örgütlenme mücadelesine dönüştüğünü belirtti.

İşçiler adına açıklama yapan Hasan Hüseyin Yavuz, " Bugün Telus direnişimizin 114. günü. Ben buraya evim gibi baktım. Çünkü bu yer sadece bir direniş alanı değildi, aynı zamanda inancın, umudun, dayanışmanın vücut bulduğu yerdi. Bu direniş, yalnızca çadırla değil, onun etrafında kenetlenen yüreklerle büyüdü. Eğer eşim Büşra olmasaydı, bu kadar zamandır yanı başımda dimdik durmasaydı, bu direniş bu kadar güçlü olamazdı. Bilenleriniz vardır, iki yaşında bir çocuğum var. Bu direnişi ailemden ayrı, sevdiklerimden uzak, ama haklı bir inançla, büyük bir fedakarlıkla sürdürdüm. Çünkü biliyordum ki, yapılması gereken mücadele etmekti. Burada ben ve birçok arkadaşım haklarımızı almak için savaşmak zorunda olduğumuzu defalarca dile getirdik ve bunu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. 114 gündür burada sendikadan tek kuruş almadan, sadece emeğime, inancıma ve işçilerin birliğine güvenerek bu çadırda direndim. Ama bu yolda yalnız da yürümedim. Dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadım, maddi ve manevi olarak yanımda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum" dedi.



Tüm işçiler için yola çıkıyoruz

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler artık yalnızca Telus için değil, Türkiye’deki tüm çağrı merkezi işçileri için yola çıkıyoruz. Telus’ta fitillenen bu mücadele ateşi, Türkiye’deki tüm çağrı merkezlerine yayılacak. Ve bizler tüm çağrı merkezleri sendikalı olana dek bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Telus Direnişi bize şunu öğretti: Direniş mirasımız, bizi çok daha büyük bir yolculuğa çıkarıyor. Ve şimdi buradan tüm çağrı merkezi patronlarına sesleniyoruz:



Telus’ta yaktığımız ateşle, tüm çağrı merkezlerini sendikalı yapana kadar durmayacağız! Mücadele bitmez, yalnızca şekil değiştirir!

Ve son olarak Telus Direnişi bir kıvılcımdı. Şimdi yangın vaktidir!

Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın işçilerin birliği!"