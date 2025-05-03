60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme arasında koşulan yedinci etabını Lotto Takımından Elia Viviani, 3 saat 22 dakika 04 saniyelik derecesiyle kazandı.

Selçuk'taki Efes Antik Kenti önünde hazır bulunan Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer damalı bayrağı kaldırarak Selçuk-Çeşme etabını başlattı. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin de start noktasında hazır bulunan diğer isimler oldu.

140 bisikletçi startla birlikte Selçuk-Çeşme etabı için yola çıktı. Etap boyunca üç prim kapısı geçilecekti. 70,4. kilometrede sprint primi, 99,2. kilometrede Türkiye Güzellikleri sprint primi ve 117,8. kilometrede üçüncü kategori bir tırmanışın ardından tırmanış primi kapısı yer aldı.





Sprint prim kapısı sonuçları



70,4. kilometrede etabın tek sprint primi kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), 2- Mustafa Tekin (Spor-Toto), 3-Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mentech Continental Cycling Team)





Türkiye Güzellikleri prim kapısı sonuçları



99,2. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi. Sonuçlar şu şekildeydi:

1- Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mantech Continental Cycling Team), 2 Mustafa Tekin (Spor Toto), 3-Oliver Mattheis (Bike Aid).

Bu sonuçla bugün de beyaz mayoyu giyen Bike Aid sporcusu Williem Smit Jakobus, yarınki etabı tamamlaması durumunda beyaz mayonun nihai sahibi olmayı garantiledi.

Kapı geçildikten sonra kaçış grubunun temposu daha da yavaşladı ve zaman farkı 2 dakika 23 saniyeye kadar düştü.





Son tırmanış kapısı da geçildi



Etabın sonuna doğru gelindiğinde finişe 26,4 kilometre kala üçüncü kategori bir tırmanışın ardından tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyleydi:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), Marton Dina (Euskaltel-Euskadi), 3- Adne Van Engelen (Terengganu Cyling Team).

Finişe 20 kilometre kala peloton, kaçış grubundan geride kalanları toplamaya başladı. Son kilometrelere gelirken sporcular rüzgara karşı da mücadele ettiler. Finişe 11 kilometre bir kaza yaşandı. Ancak düşenler etaba devam edebildiler.

Beklenildiği gibi bir toplu sprint finişi oldu ve tecrübeli İtalyan sporcu Elia Viviani, bir başka tecrübeli ismin, Alexander Kristoff’un önünde tekerlek farkıyla etabı kazandı. Viviani bu etabı alarak kariyerindeki 90. profesyonel galibiyetini almış oldu.





Mayoların dağılımı



Team Polti Visitmalta’dan Giovanni Lonardi, dünkü etabın ardından yitirdiği yeşil mayoyu tekrar üzerine geçirdi.XDS Astana Takımından Wout Poels hem turkuaz, hem de kırmızı mayonun sahibi olduğu için, yarınki Çeşme-İzmir etabında tırmanış klasmanının ikincisi Ahmet Örken yine kırmızı mayoyu giyecek. Beyaz mayo ise, bu mayoyu ikinci etaptan itibaren taşıyan Willem Smit’te.