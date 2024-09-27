Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına çıktı.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, çarşamba günü oynanan maçta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etmiş ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe galip gelmeyi bildi

Dün oynanan maçta ise Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Sarı - lacivertliler, Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanlı bir başlangıç yapmıştı.

Beşiktaş ilk mağlubiyetini aldı

Gecenin bir diğer müsabakasında Beşiktaş, Hollanda devi Ajax'a konuk oldu. Siyah - beyazlılar, rakibine 4-0'lık bir skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nde sezona mağlubiyetle başladı. Beşiktaş bu skorla sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.

Rakibimiz Çek ekipleri ne yaptı?

Takipte olduğumuz rakibimiz Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, Ludogorets'i 2-0'la geçti. Viktoria Plzen ise son dakikada bulduğu golle Frankfurt karşısında 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece Çekya, haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlikle kapattı.

Bu durum sonrasında Türkiye, 36.900 puanla 10. sırada yer aldı ve Çekya'yı takibini sürdürdü.

İşte ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere: 90.589

2- İtalya: 80.356

3- İspanya: 74.989

4- Almanya: 73.035

5- Fransa: 60.379

6- Hollanda: 55.733

7- Portekiz: 51.416

8- Belçika: 45.000

9- Çekya: 39.850

10- TÜRKİYE: 36.900

11- Norveç: 32.000