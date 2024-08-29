2006 yılında kapılarını açan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir'in kültürel ve ticari etkinlikleri için önemli bir merkezdir. Modern mimarisi ve geniş olanaklarıyla, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kongrelerden fuarlara, sempozyumlardan konserlere kadar birçok organizasyon burada gerçekleştirilmektedir.

Etkinlik alanları

Toplantı salonları

Tepekule’nin toplantı salonları, her türlü etkinlik için uygun alanlar sunar:

Anadolu Salonu: 732 kişilik toplantılar için ideal bir mekan.

Akdeniz Toplantı Salonu: 210 kişilik kapasitesiyle orta ölçekli etkinlikler için uygundur.

Ege Toplantı Salonu: 180 kişilik kapasite sunar, özellikle küçük ve orta büyüklükteki toplantılar için tercih edilir.

Karadeniz ve Marmara Toplantı Salonları: Her biri 85 kişilik kapasiteye sahiptir, daha samimi ve özel toplantılar için ideal.

İzmir Salonu: 800 kişilik tiyatro düzeni veya gala düzenlemesi yapabilirsiniz. Kokteyl etkinlikleri için ise 1000 kişiye kadar kapasite sunar.

Fuar alanları

Zemin Kat Fuar Alanı: 1700 m² genişliğiyle büyük ölçekli fuarlar için uygundur.

İzmir Salonu Fuar Alanı: 1200 m² alana sahiptir ve çeşitli sergi ve fuar etkinliklerine ev sahipliği yapabilir.

A Katı Fuar Alanı: 1000 m² genişliğiyle orta büyüklükteki fuarlar ve sergiler için kullanılır.

Restoranlar ve özel günler

Tepekule’nin restoranları ve özel etkinlik alanları da dikkat çekicidir:

Tepekule Özel Günler Salonu: 240 kişilik tiyatro düzeni veya 500 kişilik kokteyl etkinlikleri için uygundur.

Kordelya Özel Günler Salonu: 400 kişilik tiyatro düzeni veya 800 kişilik kokteyl alanı sunar, büyük organizasyonlar için ideal bir seçenektir.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir’in etkinlik ve organizasyon ihtiyaçlarına kapsamlı bir çözüm sunar. Modern altyapısı ve çeşitli alan seçenekleriyle, her türlü etkinlik için uygun bir mekan sağlar. İzmir’de bir etkinlik düzenleyecekseniz, bu merkez profesyonel ve konforlu bir deneyim sunma garantisiyle dikkat çekmektedir.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi: Ulaşım ve adres bilgileri

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nin güzel şehirlerinden biri olan İzmir'de yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan bu merkez, etkinlikler ve organizasyonlar için ideal bir mekandır.

Adres: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kültür Mahallesi, 271/1 Sokak, No: 1 Alsancak, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile ulaşım

İzmir şehir merkezinden Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ne toplu taşıma ile rahatça ulaşabilirsiniz:

İzmir Metro: İzmir’in metro ağı, şehir içindeki birçok noktadan Tepekule’ye ulaşım sağlar. "Alsancak" istasyonunda indikten sonra kısa bir yürüyüş ile Tepekule'ye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Şehir içi otobüslerle de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ne ulaşabilirsiniz. Alsancak yönüne giden otobüsler, merkezine oldukça yakın duraklarda hizmet vermektedir.

Özel araç ile ulaşım

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ne özel aracınızla geliyorsanız:

Yol tarifi: İzmir şehir merkezinden Alsancak yönüne ilerleyin ve Kültür Mahallesi’ne doğru devam edin. Tepekule, 271/1 Sokak üzerindedir.

Park yeri: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin girişinde geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Ziyaretiniz sırasında araç parkı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.

Yürüyüş ve diğer ulaşım seçenekleri

Yürüyüş: Eğer şehir merkezindeyseniz ve hava güzelse, Alsancak bölgesinden Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ne yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Yürüyüşünüz esnasında İzmir’in güzel atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz.

Taksi: Hızlı ve konforlu bir ulaşım seçeneği olarak, şehir genelinde bulabileceğiniz taksilerle de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ne kolaylıkla varabilirsiniz.