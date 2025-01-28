Tesla, Avrupa Birliği’nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik ilave gümrük vergisi kararına karşı Avrupa Adalet Divanı’na resmi itirazda bulundu. Tesla’nın, Çin’deki fabrikasında üretilen araçları Avrupa piyasasına ihraç etmesi nedeniyle bu karar, şirketi doğrudan etkiledi.

Ek vergi uygulama kararı mahkemeye taşındı

Geçen yıl AB Komisyonu, Çin’de üretilen elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmış ve ek gümrük vergileri uygulama kararı almıştı. Bu kapsamda, Tesla'ya yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8 ve SAIC gibi işbirliği yapmayan üreticilere yüzde 35,3 oranında ek vergi uygulanmaya başlandı.

Tesla, BYD, Geely ve BMW gibi şirketlerin de benzer şekilde hukuki yollara başvurduğu süreç, Avrupa’da elektrikli otomobil pazarında önemli bir rekabet mücadelesine işaret ediyor.