Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Birinci Lig'de dördüncü hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre dördüncü hafta oynanacak maçlarda görevli hakemler şu şekilde:
Cuma
21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
21.00 Manisa FK-Adanaspor: Ömer Faruk Gültekin
Cumartesi
17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Oğuzhan Uğurlu
19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu
Pazar
19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor: Raşit Yorgancılar
19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Arda Kardeşler
21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ali Yılmaz
21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu