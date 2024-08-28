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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Birinci Lig'de dördüncü hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre dördüncü hafta oynanacak maçlarda görevli hakemler şu şekilde:

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