Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Birinci Lig'de dördüncü hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre dördüncü hafta oynanacak maçlarda görevli hakemler şu şekilde:

Manisa Basket, isimden sonra logo ve renkleri de değiştirdi Manisa Basket, isimden sonra logo ve renkleri de değiştirdi

Cuma

21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

21.00 Manisa FK-Adanaspor: Ömer Faruk Gültekin

Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Oğuzhan Uğurlu

19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu

Pazar

19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor: Raşit Yorgancılar

19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Arda Kardeşler

21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ali Yılmaz

21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu

Kaynak: HABER MERKEZİ