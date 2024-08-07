Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 4 Yargıtay üyesi, TFF'deki görevlerinden istifa etti. İstifalar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediği yönündeki açıklamaları sonrası geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Sports’a verdiği röportajda, TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu’nun görevine Yargıtay Başkanı tarafından engellemeler yaşadığını belirtti. Hacıosmanoğlu, bu durumu kamuoyuna duyurarak, Yargıtay Başkanının kararlarını ve engellemelerini sert bir dille eleştirdi.

Hacıosmanoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum, sadece 2 kez telefonda görüştüm. Ancak Yargıtay Başkanımız, kendisinin bu görevi üstlenmesini istemedi ve müsaade etmedi. Türk futbolunu adil ve liyakatli bir şekilde yönetmek istiyoruz. Bunun önündeki engelleri kabul etmiyoruz. Adalete karşı çıkanlar, bizim anlayışımızdan uzak kişilerdir.”

İstifa veren üyeler

İstifalar, TFF'nin iç işleyişinde büyük değişikliklere yol açtı. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu’nun yanı sıra diğer 3 Yargıtay üyesi de görevlerinden ayrıldı. Bu istifalar, TFF’deki yönetimsel krizlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İstifa eden Yargıtay üyelerinin, Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları ve yaşanan çatışmalar nedeniyle görevlerini bıraktığı belirtiliyor.