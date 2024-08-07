Denizli'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dün gece yaşanan olayda, iki güvenlik görevlisinin terör gazisi S.G.'ye uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana geldi ve yaşanan şiddet anlarına dair görüntüler geniş bir kitle tarafından kınandı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında El-Bab'da gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında yaralanarak gazi olan Denizlili S.G., eşinin yaşlı dedesi için hastanede tedavi görmekteydi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastanın yakınları, refakatçi değişimi sırasında güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında S.G.'nin de hastaneye gelmesiyle gerilim arttı.

Güvenlik görevlileri, tartışma sırasında S.G.'nin boğazına yapışarak yere yıktı. Olayın şiddeti, hastanede görevli polis memurunun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak, bu sırada yaşanan arbede, S.G.’nin eşi ve çocuğu önünde gerçekleşti.

Olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılandı. Gaziler ve çeşitli sosyal gruplardan gelen tepkiler, olayın şiddet boyutuna vurgu yaptı ve güvenlik görevlilerinin tutumunu kınadı. Sosyal medya kullanıcıları, gazilere ve ailelerine uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar, olayın hem insani hem de hukuki boyutlarına dair geniş bir tartışma başlattı. Gazilere yönelik saygının önemine dikkat çekildi ve şiddet olaylarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Olayın ardından hem S.G. hem de güvenlik görevlileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma süreci, güvenlik görevlilerinin eylemlerinin hukuki çerçevede değerlendirilmesini sağlayacak.

Güvenlik görevlileri ve S.G. arasındaki şikayetler doğrultusunda, adli süreçler başlatıldı.