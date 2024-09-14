Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR sisteminde görev alacak hakemlerin sayısını artırmak ve mevcut hakemlerin gelişimini sağlamak amacıyla, TFF VAR Danışmanı Joao Capela koordinatörlüğünde bir program başlattı. Program kapsamında TFF Trendyol Süper Lig ve TFF Trendyol 1. Lig müsabakalarında görev yapabilecek hakemlerin gelişimi takip edilecek.

Yeni programla birlikte "AVAR 2" hakemleri canlı müsabakalarda gözlem yapacak, ancak karar aşamasında yer almayacaklar. Bu süreç sonunda, hakemler AVAR ve VAR görevleri için hazırlanacak. Programın amacı, VAR kadrosunu genişletmek ve rekabet ortamını sıcak tutarak hakemlerin yetkinliğini artırmak olarak açıklandı.