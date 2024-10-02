Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Adana Havalimanı’nda 128 kurumun katılımıyla kapılarını açtı. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, sabah saatlerinde ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Pek çok etkinlik yer alıyor

Adana’da ilk kez organize edilen TEKNOFEST’te, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRJET gibi hava gösterilerinden, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Festivalde 50 yarışmaya 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu. Etkinlik kapsamında projelerini hayata geçiren takımlar, toplamda 31 milyon TL ödül kazanma şansı yakalayacak.

Çeşitli simülasyon deneyimleri

Katılımcılar ayrıca, Çanakkale Dijital Deneyim Alanı, Zaman Tüneli, Güneş Gözlemi ve çeşitli simülasyon deneyimlerini yaşayabilecek. Festival, 4 gün boyunca teknoloji ve bilimseverleri ağırlayacak.