THY Teknik ile Rolls-Royce iş birliğiyle İstanbul'da dev motor bakım tesisi kuruluyor. 2027'de açılacak tesis 1.000 kişiye istihdam sağlayacak.

THY Teknik ile Rolls-Royce arasında dev anlaşma

Uçak bakım ve onarım sektörünün lider şirketlerinden Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Rolls-Royce ile iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda son teknolojiyle donatılacak bir motor bakım tesisi kurulacak.

İstanbul, Rolls-Royce'un yeni MRO üssü oluyor

Kurulacak tesis, Rolls-Royce'un küresel bakım, onarım ve revizyon (MRO) ağının en yeni ve en büyük üyelerinden biri olacak. 2027'de faaliyete geçmesi planlanan merkez, tam kapasiteye ulaştığında yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşacak. Merkezde ilk etapta 1.000 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.

Airbus uçakları için geniş kapsamlı hizmet

THY Teknik'in yeni tesisi, özellikle Airbus A350 ve A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına hizmet verecek. Böylece sadece Türk Hava Yolları filosu değil, Rolls-Royce'un dünya çapındaki havayolu müşterileri de bu merkezden faydalanabilecek.

Ekonomiye 700 milyon dolar ihracat katkısı

THY Teknik tarafından yapılan açıklamaya göre tesisin, şirketin yıllık gelirini yaklaşık %30 oranında artırması bekleniyor. Ek olarak, bakım ve onarım hizmetleriyle Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 700 milyon dolarlık ihracat katkısı sağlanması hedefleniyor.

Prof. Dr. Ahmet Bolat: "Lider konumumuzu güçlendiriyoruz"

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en büyük motor üreticilerinden biri olan Rolls-Royce ile yaptığımız bu iş birliği, küresel bakım operasyonlarımızı ileriye taşıyacak. Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce yetkili merkezi olma hedefimize bu tesisle bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.