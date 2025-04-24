Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlar için 30 Nisan'a kadar geçerli olacak yeni bir fiyat uygulamasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatı 2850 TL olarak belirlendi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu değişikliğin 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.

Tavan fiyat düzenlemesi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.